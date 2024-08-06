В центре Ярославля выставили на продажу квартиру за 32 млн рублей. Рассматриваем двухъярусные хоромы

В центре Ярославля продают двухъярусную квартиру за 32 миллиона рублей. Она располагается в кирпичном доме на улице Республиканской, 9.
Объявление о продаже жилья было опубликовано на сервисе Циан. Общая площадь квартиры — 231,5 квадратного метра. На первом этаже располагается кухня, совмещенная со столовой, с выходом на лоджию, гостиная, детская и два санузла. На втором этаже — две спальни, комната с выходом на лоджию, бильярдная с подсобкой, санузел. Окна из комнат выходят на три стороны.
— Состояние — качественный дизайнерский ремонт, полы — паркет и плитка, стены выровнены, подвесные потолки с подсветкой. Качественные окна ПВХ. Тихий закрытый двор. Хорошая транспортная доступность. В шаговой доступности исторический центр города. Продуктовый сетевой магазин находится напротив дома, детские сады и школы — всё рядом, — говорится в объявлении.
В интерьере квартиры используется большое количество золотых элементов. Принтованные обои, занавески с вышивкой, шикарные люстры, золотые рамки с гипсовыми картинами.
Кухня чуть контрастирует с общей стилистикой ремонта в квартире. Обои здесь светлого тона. Она совмещена с гостиной.
Располагается квартира на двух этажах: 5-м и 6-м. Соединяет их деревянная круглая лестница.
Всего в доме три санузла: два находятся на первом ярусе и еще один — на втором.
В шестиэтажном жилом доме нет лифта. Построено здание в 2002 году.
— В доме есть: детская площадка, закрытый двор, ворота, видеонаблюдение, наземный паркинг, без лифта. Ремонт по дизайн-проекту, — уточняется в объявлении.