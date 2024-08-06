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Квартира за 32 млн
Недвижимость По домам! В центре Ярославля выставили на продажу квартиру за 32 млн рублей. Рассматриваем двухъярусные хоромы

В центре Ярославля выставили на продажу квартиру за 32 млн рублей. Рассматриваем двухъярусные хоромы

Что предлагают за такие деньги

13 958
86 комментариев
Квартиру площадью 231,5 квадратного метра продают за 32 миллиона рублей

В центре Ярославля продают двухъярусную квартиру за 32 миллиона рублей. Она располагается в кирпичном доме на улице Республиканской, 9.

Объявление о продаже жилья было опубликовано на сервисе Циан. Общая площадь квартиры — 231,5 квадратного метра. На первом этаже располагается кухня, совмещенная со столовой, с выходом на лоджию, гостиная, детская и два санузла. На втором этаже — две спальни, комната с выходом на лоджию, бильярдная с подсобкой, санузел. Окна из комнат выходят на три стороны.

— Состояние — качественный дизайнерский ремонт, полы — паркет и плитка, стены выровнены, подвесные потолки с подсветкой. Качественные окна ПВХ. Тихий закрытый двор. Хорошая транспортная доступность. В шаговой доступности исторический центр города. Продуктовый сетевой магазин находится напротив дома, детские сады и школы — всё рядом, — говорится в объявлении.

Квартира занимает 5-й и 6-й этажи
В объявлении указано, что ремонт дизайнерский

В интерьере квартиры используется большое количество золотых элементов. Принтованные обои, занавески с вышивкой, шикарные люстры, золотые рамки с гипсовыми картинами.

Так выглядит прихожая
Красный ковер в восточном стиле дополняет интерьер

Кухня чуть контрастирует с общей стилистикой ремонта в квартире. Обои здесь светлого тона. Она совмещена с гостиной.

Площадь кухни составляет 30,7 квадратного метра
Через кухню также есть выход на лоджию
Так выглядит кухня с другого ракурса

Располагается квартира на двух этажах: 5-м и 6-м. Соединяет их деревянная круглая лестница.

Так выглядит прихожая, ведущая в спальни на втором ярусе квартиры
Лестница выполнена из дерева
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Так выглядит прихожая, ведущая в спальни на втором ярусе квартиры

Всего в доме три санузла: два находятся на первом ярусе и еще один — на втором.

Туалет на первом этаже выполнен в спокойных пастельных тонах
Второй санузел на первом этаже чуть больше по площади — с биде и душевой кабиной
В ванной также установлен бойлер. Значит отключение горячей воды в доме новым жильцам не доставит проблем
Просторная ванная на втором этаже
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Туалет на первом этаже выполнен в спокойных пастельных тонах

В шестиэтажном жилом доме нет лифта. Построено здание в 2002 году.

— В доме есть: детская площадка, закрытый двор, ворота, видеонаблюдение, наземный паркинг, без лифта. Ремонт по дизайн-проекту, — уточняется в объявлении.

Планировка первого урвня квартиры
Планировка вторго уровня квартиры
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Планировка первого урвня квартиры

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Комментарии
86
281947982
6 августа 2024, 09:57
Безвкусица.
wasp_68
6 августа 2024, 09:42
Цыгане жили видимо ))
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