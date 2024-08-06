В центре Ярославля выставили на продажу квартиру за 32 млн рублей. Рассматриваем двухъярусные хоромы

Квартиру площадью 231,5 квадратного метра продают за 32 миллиона рублей Источник: Циан











В центре Ярославля продают двухъярусную квартиру за 32 миллиона рублей. Она располагается в кирпичном доме на улице Республиканской, 9.

Объявление о продаже жилья было опубликовано на сервисе Циан. Общая площадь квартиры — 231,5 квадратного метра. На первом этаже располагается кухня, совмещенная со столовой, с выходом на лоджию, гостиная, детская и два санузла. На втором этаже — две спальни, комната с выходом на лоджию, бильярдная с подсобкой, санузел. Окна из комнат выходят на три стороны.



— Состояние — качественный дизайнерский ремонт, полы — паркет и плитка, стены выровнены, подвесные потолки с подсветкой. Качественные окна ПВХ. Тихий закрытый двор. Хорошая транспортная доступность. В шаговой доступности исторический центр города. Продуктовый сетевой магазин находится напротив дома, детские сады и школы — всё рядом, — говорится в объявлении.

Квартира занимает 5-й и 6-й этажи Источник: Циан











В объявлении указано, что ремонт дизайнерский Источник: Циан











В интерьере квартиры используется большое количество золотых элементов. Принтованные обои, занавески с вышивкой, шикарные люстры, золотые рамки с гипсовыми картинами.

Так выглядит прихожая Источник: Циан











Красный ковер в восточном стиле дополняет интерьер Источник: Циан











Кухня чуть контрастирует с общей стилистикой ремонта в квартире. Обои здесь светлого тона. Она совмещена с гостиной.

Площадь кухни составляет 30,7 квадратного метра Источник: Циан











Через кухню также есть выход на лоджию Источник: Циан











Так выглядит кухня с другого ракурса Источник: Циан











Располагается квартира на двух этажах: 5-м и 6-м. Соединяет их деревянная круглая лестница.

Так выглядит прихожая, ведущая в спальни на втором ярусе квартиры Лестница выполнена из дерева 1 из 2 Так выглядит прихожая, ведущая в спальни на втором ярусе квартиры Источник: Циан

Всего в доме три санузла: два находятся на первом ярусе и еще один — на втором.

Туалет на первом этаже выполнен в спокойных пастельных тонах Второй санузел на первом этаже чуть больше по площади — с биде и душевой кабиной В ванной также установлен бойлер. Значит отключение горячей воды в доме новым жильцам не доставит проблем Просторная ванная на втором этаже 1 из 4 Туалет на первом этаже выполнен в спокойных пастельных тонах Источник: Циан

В шестиэтажном жилом доме нет лифта. Построено здание в 2002 году.

— В доме есть: детская площадка, закрытый двор, ворота, видеонаблюдение, наземный паркинг, без лифта. Ремонт по дизайн-проекту, — уточняется в объявлении.