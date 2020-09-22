Ярославские депутаты отказались замораживать коммунальные тарифы: чем они это объяснили

На заседании Ярославской областной думы 22 сентября депутаты от фракции КПРФ выступили с предложением заморозить рост коммунальных тарифов. Инициативу парламентарии внесли на рассмотрение коллег еще в июне — до традиционного июльского повышения цен. Но до обсуждения предложения дошло только сейчас.



— Данное предложение обосновывается тем, что за период 2014–2019 годов совокупный рост тарифов ЖКХ составил около 34%, в то время как реальные доходы населения за тот же период снизились на 11%. Вследствие введения в области ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19 произошло ещё более значительное снижение доходов населения в силу того, что многие жители области были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или вовсе потеряли работу, — обосновал один из инициаторов предложения депутат Эльхан Мардалиев.

