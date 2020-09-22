Ярославские депутаты отказались замораживать коммунальные тарифы: чем они это объяснили

Ярославские депутаты отказались замораживать коммунальные тарифы
На заседании Ярославской областной думы 22 сентября депутаты от фракции КПРФ выступили с предложением заморозить рост коммунальных тарифов. Инициативу парламентарии внесли на рассмотрение коллег еще в июне — до традиционного июльского повышения цен. Но до обсуждения предложения дошло только сейчас.
— Данное предложение обосновывается тем, что за период 2014–2019 годов совокупный рост тарифов ЖКХ составил около 34%, в то время как реальные доходы населения за тот же период снизились на 11%. Вследствие введения в области ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19 произошло ещё более значительное снижение доходов населения в силу того, что многие жители области были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или вовсе потеряли работу, — обосновал один из инициаторов предложения депутат Эльхан Мардалиев.
Однако большинство депутатов идею не поддержали.
— На федеральном уровне уже установлены коэффициенты, которые сдерживают рост тарифов в регионах. В Ярославской области в этом году такой максимум равен 5,6%. При этом в наше регионе для населения действуют пониженные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водооотведение. Разницу между экономически обоснованными тарифами и тарифами, по которым платят жители, возмещает бюджет области. На это тратится 2,3 миллиарда в год. Также есть льготники, которые платят меньше за услуги ЖКХ. А если плата превышает 22% от дохода семьи, то она также может рассчитывать на компенсацию. В целом бюджет Ярославской области тратит около 4 млрд рублей на то, чтобы тарифы были подъемными для населения, — объяснил мнение большинства председатель комитета думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков.
Также депутаты не поддержали еще одну социальную инициативу от фракции «Справедливая Россия» — о предоставлении единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей всем детям от 16 до 18 лет, которых федеральные власти отставили без коронавирусных выплат.
При этом на помощь жителям было решено направить безвозмездные поступления из федерального бюджета — 800 млн рублей на пособия безработным, 556 млн рублей — на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет, 277 млн рублей — на выплаты медикам и соцработникам, работающим с зараженными коронавирусом, 172 млн рублей направят на организацию бесплатного питания для учеников с 1-го по 4-й класс.