С 1 июля в Ярославской области опять вырастут тарифы ЖКХ. Правда, сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность отмены повышения цен на эти услуги из-за ситуации с коронавирусом. Но противники послаблений утверждают, что это может привести к недофинансированию отрасли ЖКХ и её развалу. Так или иначе, решение об отмене пока не принято. А значит, надо морально готовиться к тому, что скоро платить за коммуналку придется больше.



В этом году с 1 января тарифы ЖКХ в Ярославской области не повышались. С 1 июля предельный рост платы граждан за газ, воду, отопление, свет, вывоз мусора, по федеральному указу, не должен превысить 5,6%. Если тарифы повысятся больше, то разницу между ними и допустимой платой жителей будут покрывать из бюджета.

