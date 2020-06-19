С 1 июля в Ярославской области опять вырастут тарифы ЖКХ. Правда, сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность отмены повышения цен на эти услуги из-за ситуации с коронавирусом. Но противники послаблений утверждают, что это может привести к недофинансированию отрасли ЖКХ и её развалу. Так или иначе, решение об отмене пока не принято. А значит, надо морально готовиться к тому, что скоро платить за коммуналку придется больше.
В этом году с 1 января тарифы ЖКХ в Ярославской области не повышались. С 1 июля предельный рост платы граждан за газ, воду, отопление, свет, вывоз мусора, по федеральному указу, не должен превысить 5,6%. Если тарифы повысятся больше, то разницу между ними и допустимой платой жителей будут покрывать из бюджета.
На сколько вырастут коммунальные тарифы в Ярославле
Если говорить о коммунальных услугах, то повышение их стоимости с 1 июля 2020 года будет следующим:
В конкретных цифрах, по данным областного Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, тарифы на холодную воду от «Ярославльводоканала» вырастут с 29,7 рубля за кубометр (с НДС) до 31 рубля за кубометр (с НДС), на водоотведение — с 19,9 до 21 рубля за кубометр (с НДС). Стоимость природного газа на приготовление пищи и нагрев воды в Ярославле увеличится с 7,2 до 7,6 рубля за кубометр. Тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет с 3 рублей 69 копеек до 3 рублей 84 копеек за один киловатт-час. Тариф для населения, проживающего в сельской местности и в домах, оборудованных электроплитами, для садоводческих товариществ установлен с понижающим коэффициентом 0,7. Для указанной категории стоимость одного киловатт-часа с 1 июля 2020 года возрастёт с 2 рублей 58 копеек до 2 рублей 69 копеек. Цена за обращение с твердыми коммунальными отходами не изменится вовсе. С 1 января тариф за обращение с ТКО в регионе снизился на 2,24%, плата сейчас за эту услугу составляет 93,54 рубля с человека — для жителей многоквартирных домов, 106,01 рубля с человека — для частного сектора.
За содержание жилья тоже придётся платить больше
Кроме того, в мэрии Ярославля уже предупредили, что с 1 июля повысят и размер платы за содержание жилого помещения. Вообще, собственники жилья могут сами на общем собрании установить эту сумму. Но, если собственники не приняли такое решение, размер платы управляющие компании ставят такой, как рекомендовала мэрия.
— Рост в этом году составит около 3% к уровню 2019 года. По отдельным видам жилых помещений необходимо привести размер платы населения в соответствие с экономически обоснованными затратами, для них рост составит больше 3%. Размер платы за содержание жилья устанавливается на срок не менее одного года. То есть нового повышения платы за содержание жилья до 1 июля 2021 года не будет, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.
Власти пояснили, что повышение тарифов на содержание жилья связано с повышением с 1 января минимального размера оплаты труда и ростом стоимости материалов в среднем на 1,5%.
В мэрии добавили конкретные примеры роста стоимости содержания жилья. Для квартиры 46 кв. м, расположенной в одно-двухэтажном многоквартирном доме без централизованного горячего водоснабжения, плата за месяц вырастет с 575 до 677 рублей. Для квартиры такой же площади, расположенной в многоквартирном доме выше двух этажей, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, платёж вырастет с 648 рублей 14 копеек до 736 рублей 14 копеек.
Если оплата жилищно-коммунальных услуг превышает 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи, то жители могут претендовать на субсидии.