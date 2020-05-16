Как получить президентские 5 и 10 тысяч на детей в Ярославле: подробные ответы от Пенсионного фонда

1. Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей?



Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет , достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал. Также выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Если в семье один ребенок от 3 до 16 лет , то выплачивается 10 тысяч рублей, если два — 20 тысяч рублей и так далее.



2. Когда можно получить единовременную выплату?



Выплата будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года . При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года .

3. Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?



К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации. Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

4. Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли получить единовременную выплату?



Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года . Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего года, то семья получит право на единовременную выплату.



5. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

