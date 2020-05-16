Как получить президентские 5 и 10 тысяч на детей в Ярославле: подробные ответы от Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде Ярославской области ответили на главные вопросы о выплатах по
Пособия семьям с детьми до трех лет
1. Кому положена ежемесячная выплата в размере
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми, не достигшими трех лет до
2. Ребенок должен родиться в конце июня. Сможет ли семья рассчитывать на ежемесячную выплату за июнь?
Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до
3. Ребенку исполнится три года в мае. За сколько месяцев положена выплата?
В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
4. Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации. Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
5. Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте Пенсионного фонда (Es.pfrf.ru/#services-f). В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения на каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление.
6. Могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.
7. Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?
При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
8. До какого числа можно подать заявление на выплату
Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до
9. За какой период поступит ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после
10. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере
11. Как узнать, назначили мне выплату или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги», то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг». Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону. В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
12. В случае одобрения заявления каким образом я смогу получить деньги?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
На что важно обратить внимание при подаче заявления:
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны ежемесячная выплата
5 тысячрублей не осуществляется;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя в родительских правах в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми от
1. Кому положена единовременная выплата в размере
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от
2. Когда можно получить единовременную выплату?
Выплата будет осуществляться единоразово с 1 июня
3. Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации. Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
4. Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли получить единовременную выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля
5. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере
6. Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги» (Posobie16.gosuslugi.ru). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Если в семье двое и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, то для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление.
7. Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?
Да, заявление на выплату может подать родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
8. Могут ли опекуны подать заявление на единовременную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.
9. Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
10. В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
На что важно обратить внимание при подаче заявления:
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны единовременная выплата не осуществляется;
- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя в родительских правах в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.