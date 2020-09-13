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В Ярославской области назван лидер голосования на довыборах в Госдуму: реакция основных соперников

Довыборы завершились, ещё продолжается подсчёт голосов

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Заветное кресло достанется только одному

Заветное кресло достанется только одному

В Ярославской области назван лидер голосования на довыборах в Госдуму

Избирательные комиссии ещё считают голоса ярославцев, но уже известны результаты электронного голосования на довыборах в Ярославской области (голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы).

Официально облизбирком даёт пока только цифры по электронному голосованию.

- 8 695 голосов отдано за Андрея Коваленко. На втором месте, с 5 113 голосами, находится Анатолий Лисицын. 1311 человек проголосовали за Елену Кузнецову. Каждый из 5 остальных кандидатов набрал менее 1000 голосов, - уточнили в избирательной комиссии по Ярославской области. - Сейчас ведется подведение результатов очного голосования, которое проходило в течение трех дней на избирательных участках и на дому.

Окончательных результатов ещё нет.

С помощью системы электронного голосования свой выбор сделали 16828 человек.

Хотя кандидатов было много, в этой политической гонке с самого начала основными соперниками были известный хоккеист Андрей Коваленко и не менее известный в регионе экс-губернатор Анатолий Лисицын.

Оба кандидата так прокомментировали предварительные итоги:

Коваленко:

- Рано еще говорить. Играть надо до последней секунды. Уверенно идем к победе, до финальной сирены, и будем петь песню "Мы чемпионы". Спасибо всем, кто голосовал в эти дни.

Лисицын:
- Мы опасались электронного голосования, оно - главная доминанта у власти. Мы выиграли Ярославль, и это показатель - Ярославль просыпается. Я в своей политической жизни никогда не рассматривал короткие дистанции, так что теперь главное - игра в долгую, выборы следующего года. Спасибо ярославцам, которые поняли меня. Теперь надо приводить в сознание ярославских - будущее за нами, а не за москвичами.

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Анатолий ЛисицынГосдумавыборыАндрей Коваленко
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