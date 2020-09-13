В Ярославской области назван лидер голосования на довыборах в Госдуму: реакция основных соперников

Избирательные комиссии ещё считают голоса ярославцев, но уже известны результаты электронного голосования на довыборах в Ярославской области (голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы).

Официально облизбирком даёт пока только цифры по электронному голосованию.



- 8 695 голосов отдано за Андрея Коваленко. На втором месте, с 5 113 голосами, находится Анатолий Лисицын. 1311 человек проголосовали за Елену Кузнецову. Каждый из 5 остальных кандидатов набрал менее 1000 голосов, - уточнили в избирательной комиссии по Ярославской области. - Сейчас ведется подведение результатов очного голосования, которое проходило в течение трех дней на избирательных участках и на дому.