Возможны палатки: стало известно, как пройдут довыборы депутата Госдумы в Ярославле

В 2020 году выборный процесс преподнёс много нового ярославцам. Правильнее сказать, формат голосования изменился и, похоже, уже не будет прежним. По новым поправкам в законодательство, выборы могут проходить в течение трёх дней. Это решили применить на ближайшем голосовании в Ярославской области, которое будет проходить с 11 по 13 сентября. Жителям предстоит выбирать депутата в Госдуму, который займёт пустующее ныне место экс-депутата Александра Грибова (его взяли на высокий пост в Правительство России).
Найти свой избирательный участок
Прийти на эти выборы смогут не все жители региона, а только те, кто проживает в границах избирательного округа
- Дзержинский район Ярославля;
- Заволжский район Ярославля;
- Ленинский район Ярославля;
- Фрунзенский район Ярославля;
- Даниловский муниципальный район;
- Любимский муниципальный район;
- Некрасовский муниципальный район;
- Первомайский муниципальный район;
- Пошехонский муниципальный район;
- Рыбинский муниципальный район (Арефинское сельское поселение, Назаровское сельское поселение, Огарковское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, сельское поселение Песочное);
- Тутаевский муниципальный район;
- Ярославский муниципальный район (Заволжское сельское поселение, Кузнечихинское сельское поселение, городское поселение Лесная Поляна, Некрасовское сельское поселение).
Найти свой участок можно через Интернет, введя адрес регистрации.
По правкам в Конституцию голосовали на улице и во дворах. Сейчас так же будет?
Большинство избирательных участков всё же откроются в 133 школах Ярославской области, из-за чего в 42 учебных заведениях придётся отменить уроки. Детей в этот день займут экскурсиями, походом в кино и другими внеклассными занятиями. Но и палатки в некоторых районах области тоже могут быть.
— Во дворах голосования не будет. Возможна организация избирательных участков у школ, это будут единичные случаи, — пояснили в избирательной комиссии Ярославской области.
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