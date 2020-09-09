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Возможны палатки: стало известно, как пройдут довыборы депутата Госдумы в Ярославле

Что изменится в процедуре голосования

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В этом году выборный процесс сильно обновился&nbsp;

В этом году выборный процесс сильно обновился 

В 2020 году выборный процесс преподнёс много нового ярославцам. Правильнее сказать, формат голосования изменился и, похоже, уже не будет прежним. По новым поправкам в законодательство, выборы могут проходить в течение трёх дней. Это решили применить на ближайшем голосовании в Ярославской области, которое будет проходить с 11 по 13 сентября. Жителям предстоит выбирать депутата в Госдуму, который займёт пустующее ныне место экс-депутата Александра Грибова (его взяли на высокий пост в Правительство России).

Найти свой избирательный участок

Прийти на эти выборы смогут не все жители региона, а только те, кто проживает в границах избирательного округа № 194. Какие районы он в себя включает:

  • Дзержинский район Ярославля;
  • Заволжский район Ярославля;
  • Ленинский район Ярославля;
  • Фрунзенский район Ярославля;
  • Даниловский муниципальный район;
  • Любимский муниципальный район;
  • Некрасовский муниципальный район;
  • Первомайский муниципальный район;
  • Пошехонский муниципальный район;
  • Рыбинский муниципальный район (Арефинское сельское поселение, Назаровское сельское поселение, Огарковское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, сельское поселение Песочное);
  • Тутаевский муниципальный район;
  • Ярославский муниципальный район (Заволжское сельское поселение, Кузнечихинское сельское поселение, городское поселение Лесная Поляна, Некрасовское сельское поселение).

Найти свой участок можно через Интернет, введя адрес регистрации.

По правкам в Конституцию голосовали на улице и во дворах. Сейчас так же будет?

Большинство избирательных участков всё же откроются в 133 школах Ярославской области, из-за чего в 42 учебных заведениях придётся отменить уроки. Детей в этот день займут экскурсиями, походом в кино и другими внеклассными занятиями. Но и палатки в некоторых районах области тоже могут быть.

— Во дворах голосования не будет. Возможна организация избирательных участков у школ, это будут единичные случаи, — пояснили в избирательной комиссии Ярославской области.

На довыборы депутата Государственной думы допустили восемь кандидатов. Мы публиковали ранее информацию о том, кто они, откуда, и сколько зарабатывают.

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Довыборы в Госдуму
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