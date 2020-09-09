Возможны палатки: стало известно, как пройдут довыборы депутата Госдумы в Ярославле

Найти свой избирательный участок

Прийти на эти выборы смогут не все жители региона, а только те, кто проживает в границах избирательного округа № 194 . Какие районы он в себя включает:

Дзержинский район Ярославля;

Заволжский район Ярославля;

Ленинский район Ярославля;

Фрунзенский район Ярославля;

Даниловский муниципальный район;

Любимский муниципальный район;

Некрасовский муниципальный район;

Первомайский муниципальный район;

Пошехонский муниципальный район;

Рыбинский муниципальный район (Арефинское сельское поселение, Назаровское сельское поселение, Огарковское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, сельское поселение Песочное);

Тутаевский муниципальный район;

Ярославский муниципальный район (Заволжское сельское поселение, Кузнечихинское сельское поселение, городское поселение Лесная Поляна, Некрасовское сельское поселение).

Найти свой участок можно через Интернет, введя адрес регистрации.

По правкам в Конституцию голосовали на улице и во дворах. Сейчас так же будет?



Большинство избирательных участков всё же откроются в 133 школах Ярославской области, из-за чего в 42 учебных заведениях придётся отменить уроки. Детей в этот день займут экскурсиями, походом в кино и другими внеклассными занятиями. Но и палатки в некоторых районах области тоже могут быть.