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Политика

Самый богатый депутат Ярославской областной думы зарабатывает по 208 тысяч рублей в день

Народные избранники опубликовали декларации о доходах. Топ-5 богачей с мандатом

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Депутаты Яроблдумы отчитались о своих доходах

Депутаты Яроблдумы отчитались о своих доходах

Ярославская областная дума опубликовала декларации о доходах депутатов за 2019 год. Самым богатым оказался Тигран Казарян, доходы которого составили 76 миллионов рублей. Это около 208 тысяч рублей в день. Его жена в прошлом году заработала 205 миллионов рублей.

Вторым в рейтинге богачей среди депутатов Яроблдумы стал Илья Круглов, который за прошлый год заработал 56,6 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул Яков Якушев, заработавший 25,7 миллиона рублей. Четвёртое место занял Михаил Никешин (16,9 миллиона рублей), пятое — Андрей Коваленко (1 миллион рублей).

Председатель областной думы Алексей Константинов за 2019 год заработал 2,4 миллиона рублей.

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