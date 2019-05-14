«Президент должен быть терпимее к критике». Судят ярославца, сфотографировавшего надпись про Путина

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Кириллу Попутникову грозит штраф до 100 тысяч рублей
Мужчина выложил фото с неприличной надписью в соцсети
Сегодня в Кировском суде Ярославля начался суд над местным жителем, который сфотографировал неприличную надпись про Путина на здании УМВД по Ярославской области. В случае если Кирилла Попутникова признают виновным, ему по статье 20.1, ч. 3 КоАП («мелкое хулиганство») грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Скандал, который сегодня заканчивается в суде, начался 31 марта этого года, когда на здании областной полиции на Республиканской улице появилась надпись, состоящая из двух слов, — «Путин» и ещё одного, которое мы не можем печатать. Попутников сфотографировал эту надпись и выложил в соцсеть. Новость о произошедшем опубликовали несколько изданий. Некоторые СМИ удалили заметку. Два издания — 76.RU и «Яркуб», не снявшие новость, оказались заблокированы.
История получила огромный общественный резонанс. Дело дошло до Союза журналистов и представителя ОБСЕ. Силовики задержали человека, нанесшего надпись. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.
Позже была проведена экспертиза и специалист признала выражение, нанесенное на стене полиции как информацию, «выражающую явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ». В протоколе было указано: «страница Попутникова является открытой и общедоступной, количество её подписчиков составляет 2489 человек. <...> Информация была просмотрена значительным количеством человек и массово распространена». Подробнее об экспертизе.
Какое решение сегодня примет суд, узнаем вместе в нашей трансляции. Заседание начнется в 10:00.
Попутников ссылается на конвенцию о правах человека, по которой он имеет право увидеть эксперта и задать ему вопросы.
Прокуратура возражает против приглашения специалиста.
Суд отказал.
В очередной раз Кирилл в новом ходатайстве говорит, что эксперт превысил свои полномочия в этой оценке.
Специалист утверждает, что то самое слово отсутствует в словарях русского языка. Вместе с тем в некоторых словарях оно существует с пометкой «грубое» и «вульгарное».
Ярославец ходатайствует о том, чтобы вызвать Елену Нагибину - специалиста, делавшего делал лингвистическую экспертизу.
Попутников свою вину не признает. Судья называет надпись «словооборот»
Судья:
- Имелась ли у вас возможность скрыть этот «словооборот» пред публикацией?
- Нет.
Выложил фото Кирилл сразу же, как сделал его.
Судья продолжает уточнять доходы Кирилла.
- С кем живете?
- С родителями супруги.
- Вам чьи родители деньги предоставляют?
- Мои.
- Жена работает?
- Нет, она в декретном отпуске.
Судья уточняет, имеет ли Попутников какие-то доходы, в частности, неофициальные. Уточняет, вплоть до суммы. Кирилл заявил, что консультирует иногда как архитектор. А сам живет на иждивении родителей.
Попутников:
- Границы допустимой критики в отношении политиков шире, чем в отношении других граждан. Имеющееся заключение лингвиста, у которого отсутствуют сведения в области специальных познаний в лингвистике, не содержит ссылки на научно обоснованные методы, описание проведенного исследования.
Специалист также анализирует место размещения надписи, на этом основании делает вывод об оскорблении власти. Таким образом лингвист делает юридический вывод. Владимир Путин не заявлял об оскорблении этой надписью и не выступил с гражданским иском о распространении порочащих надписей.
Попутников:
— Я полагаю, что это акция носила политический характер. В частности, 18 марта Путин подписал закон о неуважении власти. Он вызвал значительный резонанс в связи с неопределенностью формулировок. Несколько десятков уважаемых журналистов говорили о государственных репрессиях против всего журналистского и авторского сообщества — ссылается на первоисточник этой фразы. Считаю также, что Путин должен быть терпимее к критике граждан Российской Федерации, в том числе к надписи.
Кирилл Попутников говорит, что его как архитектора по образованию возмутило отношение к памятнику архитектуры Ярославля. Увидев также политический контекст, возмутившись, он выложил это в социальной сети.
Кирилл рассказывает о скандале со СМИ, когда на издания оказывалось давление, сыпались звонки с требованиями удалить новость.
Выступает Попутников:
— В рамках данного процесса смешиваются деяния: размещения надписи и фотографии. Я не давал своей оценки текста и смысла текста. Предположения о том, что это в отношении действующего президента, выдвигал не я, а работники правоохранительных органов.
Кирилл спрашивает, может ли сейчас цитировать надпись? По залу проносится смешок. Судья напоминает, что неприличные слова произносить нельзя.
Кирилл Попутников:
— Озвучивал ли я своё мнение, что эта надпись относится к личности президента?
Полиция:
— В объяснении значится, что вы понимаете, что это президент.
— Все, что изложено в протоколе, верно, — сказал полицейский, составлявший протокол.
Судья зачитывает, в чем обвиняют ярославца: ехал на машине «Хонда», увидел надпись об оскорблении президента России Путина, остановился, вышел из машины и сделал фото на свой телефон, осознавая свои противоправные действия. В тот же день выложил их на своей странице в социальной сети.
Надпись, выраженная в неприличной форме, была массово распространена.
Делается вывод, что президент Российской Федерации является органом власти, а эта лексика из надписи воспринимается как неприличная. Надпись содержит неуважение к президенту и официальным государственным символам. Таким образом Попутников совершил административное правонарушение.
Однако судья решил, что лингвистическую экспертизу стоит приобщить к делу. Пусть её и подали только сейчас.
Московский адвокат полагает, что эти документы невозможно приобщить к делу.
— Как минимум обвиняемый не был с ними заранее ознакомлен, не имел возможность поставить перед экспертом свои вопросы.
Тишина в зале (судья заранее предупредил, что разговоры запрещены). Кирилл Попутников фотографирует документы лингвистической экспертизы. Адвокат изучает их.
Прокурор передал судье документы об экспертизе от профессора кафедры ЯРГу и постановление лингвистической экспертизы. Адвокат и обвиняемый знакомятся с ними.
Слева от прокурора — полицейский, который составил протокол о правонарушении.
Сейчас судья записывает всех представителей СМИ и слушателей, кто будет вести съемку. В зале суда отец Кирилла — Сергей Попутников. Адвокат ярославца Владимир Воронин из адвокатской палаты Москвы.
Кирилл Попутников рассказывает о себе: родился в Ярославле, живет в Ярославле, женат, у него есть маленькая дочка, ей 3,5 года. Официально безработный. Ранее к административной ответственности не привлекался.
— Здравствуйте всем, спасибо, что пришли, — с этими словами зашёл в зал Кирилл Попутников. До этого в фейсбуке он всех приглашал на это заседание.
Зал маленький, уже набит полностью.
такое у же бывало в истории...
"государство это Я!" - заявлял, один, исторический, персонаж...
каков, исторический, результат его деятельности?
чем там история закончилась?
ни кто не помнит?