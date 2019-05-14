«Президент должен быть терпимее к критике». Судят ярославца, сфотографировавшего надпись про Путина

Сегодня в Кировском суде Ярославля начался суд над местным жителем, который сфотографировал неприличную надпись про Путина на здании УМВД по Ярославской области. В случае если Кирилла Попутникова признают виновным, ему по статье 20.1, ч. 3 КоАП («мелкое хулиганство») грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Скандал, который сегодня заканчивается в суде, начался 31 марта этого года, когда на здании областной полиции на Республиканской улице появилась надпись, состоящая из двух слов, — «Путин» и ещё одного, которое мы не можем печатать. Попутников сфотографировал эту надпись и выложил в соцсеть. Новость о произошедшем опубликовали несколько изданий. Некоторые СМИ удалили заметку. Два издания — 76.RU и «Яркуб», не снявшие новость, оказались заблокированы.



История получила огромный общественный резонанс. Дело дошло до Союза журналистов и представителя ОБСЕ. Силовики задержали человека, нанесшего надпись. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.



Позже была проведена экспертиза и специалист признала выражение, нанесенное на стене полиции как информацию, «выражающую явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ». В протоколе было указано: «страница Попутникова является открытой и общедоступной, количество её подписчиков составляет 2489 человек. <...> Информация была просмотрена значительным количеством человек и массово распространена». Подробнее об экспертизе.

Какое решение сегодня примет суд, узнаем вместе в нашей трансляции. Заседание начнется в 10:00.