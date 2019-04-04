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Надпись на полиции: скандал

Силовики задержали человека, написавшего в Ярославле оскорбление на здании управления МВД

Что известно о личности вандала

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Публикация о надписи привела к скандалу в медиасфере

Фото: Александра Савельева

Полиция задержала человека, который накануне крупно написал на здании регионального управления МВД в Ярославле оскорбительную надпись.

Официального комментария о задержании пока нет.

Но порталу 76.RU стали известны предполагаемые подробности.

— Мужчина, говорят, попал на запись камер видеонаблюдения, — рассказал источник 76.RU. — Он был в капюшоне. В одной руке у него был баллончик с краской, а в другой какая-то бутылка, похожая на пивную.

Где сейчас находится задержанный и что ему грозит, пока не известно — в МВД комментариев на эту тему не дают.

Надпись появилась на колоннах здания ведомства 31 марта, и её быстро закрасили. Сейчас от неё не осталось и следа. Но эта история вылилась в скандал всероссийского масштаба после из-за того, что местное отделение Роскомнадзора стало давить на местные СМИ, уговаривая удалить публикацию об инциденте. Большинство изданий подчинились и «убили» материалы, но 76.RU, «ЯрКуб» и местная «Комсомольская правда» не стали этого делать, посчитав требования об удалении публикаций незаконными.

— Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление, — написала редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу, — говорится в официальном ответе Роскомнадзора. — Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства.

Скандальная новость дошла до ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ обеспокоен решением Роскомнадзора.

— Я обеспокоен тем, что Роскомнадзор призывает СМИ в Ярославле удалить сообщения о граффити с упоминанием имени президента на основании закона, запрещающего неуважение к государственным органам. Ищу дополнительную информацию, — заявил представитель организации Арлем Дезир.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 апр 2019 в 18:58

анегдот..Встретились Рейган и Брежнев!вот у нас демократия-каждый может выйти к Белому дому и Сказать. РЕЙГАН ДУРАК! Брежнев парируя ..так и у нас ДЕМОКРАТИЯ. Каждый может выйти на Красную Площадь и сказать! РЕЙГАН ДУРАК.

Анна
4 апр 2019 в 17:51

Много ли ума надо, чтобы написать оскорбительную надпись - наверно на опохмелку денег не хватило, вот и обозлился. Ну, теперь за казенный счет хоть поест досыта, правда, опохмелиться не дадут.

Инженер 1
4 апр 2019 в 17:49

В свое время твит про Обаму, с пожеланиями ему покинуть Белый дом, был удален, а отправителя задержали и впаяли 10 лет тюрьмы, и ничего, ОБСЕ не обеспокоился.

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