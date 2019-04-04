Силовики задержали человека, написавшего в Ярославле оскорбление на здании управления МВД

Публикация о надписи привела к скандалу в медиасфере
Фото: Александра Савельева
Полиция задержала человека, который накануне крупно написал на здании регионального управления МВД в Ярославле оскорбительную надпись.
Официального комментария о задержании пока нет.
Но порталу 76.RU стали известны предполагаемые подробности.
— Мужчина, говорят, попал на запись камер видеонаблюдения, — рассказал источник 76.RU. — Он был в капюшоне. В одной руке у него был баллончик с краской, а в другой какая-то бутылка, похожая на пивную.
Где сейчас находится задержанный и что ему грозит, пока не известно — в МВД комментариев на эту тему не дают.
Надпись появилась на колоннах здания ведомства 31 марта, и её быстро закрасили. Сейчас от неё не осталось и следа. Но эта история вылилась в скандал всероссийского масштаба после из-за того, что местное отделение Роскомнадзора стало давить на местные СМИ, уговаривая удалить публикацию об инциденте. Большинство изданий подчинились и «убили» материалы, но 76.RU, «ЯрКуб» и местная «Комсомольская правда» не стали этого делать, посчитав требования об удалении публикаций незаконными.
— Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление, — написала редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.
Позже в Роскомнадзоре объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу, — говорится в официальном ответе Роскомнадзора. — Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства.
Скандальная новость дошла до ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ обеспокоен решением Роскомнадзора.
— Я обеспокоен тем, что Роскомнадзор призывает СМИ в Ярославле удалить сообщения о граффити с упоминанием имени президента на основании закона, запрещающего неуважение к государственным органам. Ищу дополнительную информацию, — заявил представитель организации Арлем Дезир.