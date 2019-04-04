Силовики задержали человека, написавшего в Ярославле оскорбление на здании управления МВД

Где сейчас находится задержанный и что ему грозит, пока не известно — в МВД комментариев на эту тему не дают.

— Мужчина, говорят, попал на запись камер видеонаблюдения, — рассказал источник 76.RU. — Он был в капюшоне. В одной руке у него был баллончик с краской, а в другой какая-то бутылка, похожая на пивную.

Надпись появилась на колоннах здания ведомства 31 марта, и её быстро закрасили. Сейчас от неё не осталось и следа. Но эта история вылилась в скандал всероссийского масштаба после из-за того, что местное отделение Роскомнадзора стало давить на местные СМИ, уговаривая удалить публикацию об инциденте. Большинство изданий подчинились и «убили» материалы, но 76.RU, «ЯрКуб» и местная «Комсомольская правда» не стали этого делать, посчитав требования об удалении публикаций незаконными.



— Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление, — написала редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.



Позже в Роскомнадзоре объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу, — говорится в официальном ответе Роскомнадзора. — Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства.

