Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Развлечения Новый сериал по Киру Булычеву разнесли в Сети еще до премьеры — причина вас удивит

Новый сериал по Киру Булычеву разнесли в Сети еще до премьеры — причина вас удивит

Костюмы? Декорации? Игра актеров? В этот раз киноделы ошиблись в другом

641
Кто давно скучал по Нелли Уваровой, она в сериале будет | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годКто давно скучал по Нелли Уваровой, она в сериале будет | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Кто давно скучал по Нелли Уваровой, она в сериале будет

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

В соцсетях кипят жаркие споры вокруг новой масштабной экранизации советской классической фантастики. Студия «Медиаслово» и стриминг «Кинопоиск» объявили о завершении съемок 6-серийного фантастического проекта по мотивам произведений Кира Булычева. Но вместо восторгов создатели получили шквал хейта. Главным поводом для гнева стало название картины.

Создатели решили назвать новый сериал «Через тернии к звездам» (16+). Всё бы ничего, вот только у любого любителя фантастики это словосочетание ассоциируется с совершенно другим легендарным фильмом 1980 года, снятым Ричардом Викторовым по сценарию самого Булычева.

Выдыхаем, это не мужская версия инопланетянки Нийи | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годВыдыхаем, это не мужская версия инопланетянки Нийи | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Выдыхаем, это не мужская версия инопланетянки Нийи

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Однако у свежего сериала с той картиной нет ничего общего: за основу взяли совершенно другое произведение писателя. Поклонники недоумевают, зачем было путать аудиторию и смешивать то, что не было связано.

— «Через тернии к звездам» — это название другого фильма. Может, не стоило тогда его использовать? — задаются вопросом в комментариях к новым фотографиям со съемок.

Роберт Дауни&nbsp;— младший, вы ли это? | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годРоберт Дауни&nbsp;— младший, вы ли это? | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Роберт Дауни — младший, вы ли это?

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Понятно, что название должно отражать «космичность» происходящего. Плюс должно продавать продукт потенциальному зрителю и собрать аудиторию. Но путать так название с уже существующим фильмом — по мне, так ошибка, — считает один из пользователей Сети.

В основу сюжета 6-серийного сериала «Через тернии к звездам» легла одна из самых драматичных книг Кира Булычева — роман «Поселок». События развернутся в 2234 году. Космический корабль с землянами терпит крушение на неизвестной планете.

Создание сериала поддержал «Роскосмос» | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годСоздание сериала поддержал «Роскосмос» | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Создание сериала поддержал «Роскосмос»

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Те, кому удается выжить, основывают поселок, где пытаются приспособиться к новой жизни. Несмотря на суровые условия и болезни, у выживших появляются дети, которые знают о Земле лишь по рассказам. Когда поселок оказывается на грани гибели, команда людей решается найти космический корабль, на котором должны были остаться припасы, но проделать этот путь оказывается не так просто.

Параллельно к планете подлетает исследовательский корабль «Магеллан», экипаж которого ищет новый дом для человечества и даже не догадывается, что внизу уже годы выживают земляне.

Режиссерское кресло заняла Карина Чувикова. Главные роли в сериале «Через тернии к звездам» сыграли Сергей Гилев, Александра Бортич, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и Денис Шведов. Премьера намечена на 2027 год.

Кроме популярных актеров в кадре появятся и новые лица | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годКроме популярных актеров в кадре появятся и новые лица | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Кроме популярных актеров в кадре появятся и новые лица

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Новость о том, что знаменитую книгу наконец перенесут на экран, поначалу обрадовала давних поклонников:

— Наконец-то. Недавно перечитывала и думала, почему не снимают сейчас, — воодушевились поклонники фантастики.

Но как только в Сети появились первые детали и кадры со съемочной площадки, восторги сменились разочарованием. Многие вспомнили другую недавнюю экранизацию Булычева «Сто лет тому вперед» (12+) и усомнились в способности современных режиссеров бережно работать с наследием писателя.

— Кир Булычев — замечательный писатель. Я его фанат, прочитавший практически все его произведения. Но после такого унылого «успеха» «Сто лет тому вперед», который я смотрел вместе с испанским стыдом, понимаю, что снимается еще одна посредственная картина, — заранее разочаровался один из читателей фантаста.

На сколько сезонов растянется история, пока неизвестно | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годНа сколько сезонов растянется история, пока неизвестно | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

На сколько сезонов растянется история, пока неизвестно

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Очередь Кира Булычева подошла стать обмазанным российской киноиндустрией, — пишут в Сети.

Отдельной порции жесткой критики удостоились реквизит и костюмы персонажей. По мнению пользователей, выжившие на дикой и суровой планете колонисты смотрятся в кадре слишком чистенько и стерильно.

— Без обид, но чую фиаско. И костюмы, и декорации выглядят, будто только что их распечатали на принтере. Опять же, как и в прочих русских сериалах, ни одного характерного и запоминающегося лица, все будто штампованные и не вызывающие доверия, — считает один из пользователей.

Комментаторы посчитали, что для полуразрушенного поселения на грани вымирания оно выглядит слишком глянцево | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 годКомментаторы посчитали, что для полуразрушенного поселения на грани вымирания оно выглядит слишком глянцево | Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Комментаторы посчитали, что для полуразрушенного поселения на грани вымирания оно выглядит слишком глянцево

Источник:

кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Костюмы и декорации, конечно, очень бутафорские, должны быть грязные, оборванные, на почти одичавших людях, которые находятся на грани вымирания. На кадрах, конечно, сказка какая-то, — вынесли вердикт в комментариях.

До премьеры сериала «Через тернии к звездам» у создателей еще остается время переубедить скептиков. Хотя в случае с экранизацией «Трудно быть богом» (18+) братьев Стругацких неприятное послевкусие осталось даже после просмотра всех серий.

Будете смотреть сериал «Через тернии к звездам»?

Люблю Кира Булычева, поэтому экранизацию не пропущу
Сначала дождусь трейлера
Посмотрю, но надежд больших не питаю
Принципиально не буду смотреть из-за названия, декораций, актеров
Не люблю такие фильмы
ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Сериал Отдых Фантастика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Холодное сердце» есть у нас дома: стоит ли смотреть сказку «Морозко» в кинотеатрах
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Рекомендуем