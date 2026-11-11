Новый сериал по Киру Булычеву разнесли в Сети еще до премьеры — причина вас удивит

Кто давно скучал по Нелли Уваровой, она в сериале будет Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

В соцсетях кипят жаркие споры вокруг новой масштабной экранизации советской классической фантастики. Студия «Медиаслово» и стриминг «Кинопоиск» объявили о завершении съемок 6-серийного фантастического проекта по мотивам произведений Кира Булычева. Но вместо восторгов создатели получили шквал хейта. Главным поводом для гнева стало название картины.

Создатели решили назвать новый сериал «Через тернии к звездам» (16+). Всё бы ничего, вот только у любого любителя фантастики это словосочетание ассоциируется с совершенно другим легендарным фильмом 1980 года, снятым Ричардом Викторовым по сценарию самого Булычева.

Выдыхаем, это не мужская версия инопланетянки Нийи Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Однако у свежего сериала с той картиной нет ничего общего: за основу взяли совершенно другое произведение писателя. Поклонники недоумевают, зачем было путать аудиторию и смешивать то, что не было связано.

— «Через тернии к звездам» — это название другого фильма. Может, не стоило тогда его использовать? — задаются вопросом в комментариях к новым фотографиям со съемок.

Роберт Дауни — младший, вы ли это? Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Понятно, что название должно отражать «космичность» происходящего. Плюс должно продавать продукт потенциальному зрителю и собрать аудиторию. Но путать так название с уже существующим фильмом — по мне, так ошибка, — считает один из пользователей Сети.

В основу сюжета 6-серийного сериала «Через тернии к звездам» легла одна из самых драматичных книг Кира Булычева — роман «Поселок». События развернутся в 2234 году. Космический корабль с землянами терпит крушение на неизвестной планете.

Создание сериала поддержал «Роскосмос» Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Те, кому удается выжить, основывают поселок, где пытаются приспособиться к новой жизни. Несмотря на суровые условия и болезни, у выживших появляются дети, которые знают о Земле лишь по рассказам. Когда поселок оказывается на грани гибели, команда людей решается найти космический корабль, на котором должны были остаться припасы, но проделать этот путь оказывается не так просто.

Параллельно к планете подлетает исследовательский корабль «Магеллан», экипаж которого ищет новый дом для человечества и даже не догадывается, что внизу уже годы выживают земляне.

Режиссерское кресло заняла Карина Чувикова. Главные роли в сериале «Через тернии к звездам» сыграли Сергей Гилев, Александра Бортич, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и Денис Шведов. Премьера намечена на 2027 год.

Кроме популярных актеров в кадре появятся и новые лица Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

Новость о том, что знаменитую книгу наконец перенесут на экран, поначалу обрадовала давних поклонников:

— Наконец-то. Недавно перечитывала и думала, почему не снимают сейчас, — воодушевились поклонники фантастики.

Но как только в Сети появились первые детали и кадры со съемочной площадки, восторги сменились разочарованием. Многие вспомнили другую недавнюю экранизацию Булычева «Сто лет тому вперед» (12+) и усомнились в способности современных режиссеров бережно работать с наследием писателя.

— Кир Булычев — замечательный писатель. Я его фанат, прочитавший практически все его произведения. Но после такого унылого «успеха» «Сто лет тому вперед», который я смотрел вместе с испанским стыдом, понимаю, что снимается еще одна посредственная картина, — заранее разочаровался один из читателей фантаста.

На сколько сезонов растянется история, пока неизвестно Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Очередь Кира Булычева подошла стать обмазанным российской киноиндустрией, — пишут в Сети.

Отдельной порции жесткой критики удостоились реквизит и костюмы персонажей. По мнению пользователей, выжившие на дикой и суровой планете колонисты смотрятся в кадре слишком чистенько и стерильно.

— Без обид, но чую фиаско. И костюмы, и декорации выглядят, будто только что их распечатали на принтере. Опять же, как и в прочих русских сериалах, ни одного характерного и запоминающегося лица, все будто штампованные и не вызывающие доверия, — считает один из пользователей.

Комментаторы посчитали, что для полуразрушенного поселения на грани вымирания оно выглядит слишком глянцево Источник: кадр из сериала «Через тернии к звездам» (16+), реж. Карина Чувикова, «Кинопоиск», 2027 год

— Костюмы и декорации, конечно, очень бутафорские, должны быть грязные, оборванные, на почти одичавших людях, которые находятся на грани вымирания. На кадрах, конечно, сказка какая-то, — вынесли вердикт в комментариях.

До премьеры сериала «Через тернии к звездам» у создателей еще остается время переубедить скептиков. Хотя в случае с экранизацией «Трудно быть богом» (18+) братьев Стругацких неприятное послевкусие осталось даже после просмотра всех серий.