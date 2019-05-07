За президента ответишь: ярославцу, сфотографировавшему надпись про Путина, выписан протокол о штрафе

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Учительница русского языка и литературы, исследовавшая надпись, признала её оскорбительной
Кирилл Попутников выложил фото в соцсети
Ярославец Кирилл Попутников, выложивший в фейсбук фото с неприличной надписью в адрес Путина на здании областного УМВД, получил протокол об административном правонарушении. Бумага датирована 7 мая.
— История с граффити на здании УМВД по ЯО РФ («Сером доме») получила продолжение. Итак, позвольте представиться — теперь я Шататель Устоев и Оскорбитель «тех, кого нельзя оскорблять». Ну и как выяснилось, нельзя фотографировать и выкладывать на своей странице... Жду суда и штрафа, — написал Попутников.
В протоколе так расписаны события того дня, когда фото со скандальной надписью разлетелось по соцсетям:
«Попутников увидел надпись, содержащую оскорбительный текст в адрес президента Российской федерации Путина В.В., <...> вышел из машины и на свой сотовый телефон сделал фотографию фасада с оскорбительной надписью в адрес президента Российской Федерации. Осознавая противоправность своих действий, понимая неприличное значение оскорбительного слова, разместил сделанное им фото с информацией, выраженной в неприличной форме, свидетельствующей о явном неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, — президенту РФ в социальной сети фейсбук. Страница Попутникова является открытой и общедоступной, количество её подписчиков составляет 2489 человек. <...> Информация была просмотрена значительным количеством человек и массово распространена».
Является ли написанное на фасаде оскорблением? Чтобы это выяснить, провели экспертизу. Своё заключение дала учитель русского языка и литературы одной из ярославских школ:
«Выражение носит явно негативный характер по отношению к органам власти, данное выражение является ругательством, относится к грубой брани. В обществе слово воспринимается большинством как недопустимое в печатном тексте. В соответствии с большим толковым словарем, слово подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин, русское ругательство, оскорбительное наименование гомосексуалистов/геев (искаженное сокращение от литературного слова «педераст»). В широком значении часто используется безотносительно к сексуальной ориентации для выражения негативного, ироничного или пренебрежительного отношения к человеку.
При этом в русском языке, толковых словарях такое слово отсутствует. Это неприличная форма, которая выражает явное неуважение к человеку, к которому оно обращено.
Анализ этого выражения, место размещения данной надписи (на здании УМВД по Ярославской области) говорит о том, что она относится к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ».
В ярославской полиции сделали вывод, занесённый в протокол:
«Неприличная форма выразилась в высказывании в адрес президента Российской федерации, содержащем непристойную лексику и фразеологию, которая оскорбляет общественную мораль, нарушает нормы общественных приличий. Эта лексика воспринимается большинством как недопустимая в печатном тексте. При этом употребление непристойных слов адресовано конкретному лицу с целью унижения его в глазах окружающих, инвективная лексика дает обобщенную оценку его личности».
Сам Попутников, которому по статье 20.1, ч. 3 КоАП грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, уточнил одну деталь.
— В протоколе есть пункт «осознавая противоправность своих действий». Так вот — с этим пунктом я не согласен, — заявил Попутников.
Скандал с надписью на здании полиции в Ярославле разразился 31 марта, когда на фасаде появились написанные баллончиком два слова — «Путин» и еще одно из пяти букв, которое мы не можем перепечатывать. После того как Кирилл Попутников выложил снимок в фейссбук, ярославские СМИ написали об этом новости. Однако очень быстро главным редакторам изданий начали поступать звонки из Роскомнадзора с настоятельной просьбой удалить материалы с сайтов. Большинство изданий выполнили просьбу. Снимать новости по звонку отказались 76.RU и «Яркуб». Через некоторое время эти два сайта оказались внезапно заблокированными, попав в реестр сайтов, распространяющих запрещенную информацию. «Яркуб» был заблокирован четыре дня, 76.RU — 12 часов. После блокировки ресурсов Роскомнадзор направил уведомление о нарушении. После исполнения предписания от ведомства сайты были разблокированы. История получила огромный общественный резонанс. Дело дошло до Союза журналистов и представителя ОБСЕ. Силовики задержали человека, нанесшего надпись. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.
Эксперт - учительница русскаго йазыка? А она аккредитована для работы экспертом? Если аккредитована, тады да.. А если нет у неё ни лицензии на экспертную деятельность, ни патента, согласно которому она платит налоги на данный вид деятельности, тогда надо ей вчинить встречный иск, через представление в суде. Её "экспертизу" признать незаконной, дело направить прокурору по надзору, вчинить иск следователям, по статье превышение должностных полномочий, ответчику (впоследствии исцу) заявить моральный ущерб в размере 2 мильена руб.
Экспертов, посчитавших, что надпись была сделана в адрес нашего Глубокоуважаемого Президента, самих нужно привлечь по всей строгости. Почему они посчитали, что это не обращено к однофамильцу, а именно к нашему Глубокоуважаемому Президенту? Не значит ли это, что полиция его таковым и считает, раз так решила? Нужно назначить комиссию, и разобраться во всем.