За президента ответишь: ярославцу, сфотографировавшему надпись про Путина, выписан протокол о штрафе

Ярославец Кирилл Попутников, выложивший в фейсбук фото с неприличной надписью в адрес Путина на здании областного УМВД, получил протокол об административном правонарушении. Бумага датирована 7 мая. — История с граффити на здании УМВД по ЯО РФ («Сером доме») получила продолжение. Итак, позвольте представиться — теперь я Шататель Устоев и Оскорбитель «тех, кого нельзя оскорблять». Ну и как выяснилось, нельзя фотографировать и выкладывать на своей странице... Жду суда и штрафа, — написал Попутников.

В протоколе так расписаны события того дня, когда фото со скандальной надписью разлетелось по соцсетям: «Попутников увидел надпись, содержащую оскорбительный текст в адрес президента Российской федерации Путина В.В., <...> вышел из машины и на свой сотовый телефон сделал фотографию фасада с оскорбительной надписью в адрес президента Российской Федерации. Осознавая противоправность своих действий, понимая неприличное значение оскорбительного слова, разместил сделанное им фото с информацией, выраженной в неприличной форме, свидетельствующей о явном неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, — президенту РФ в социальной сети фейсбук. Страница Попутникова является открытой и общедоступной, количество её подписчиков составляет 2489 человек. <...> Информация была просмотрена значительным количеством человек и массово распространена». Является ли написанное на фасаде оскорблением? Чтобы это выяснить, провели экспертизу. Своё заключение дала учитель русского языка и литературы одной из ярославских школ:

«Выражение носит явно негативный характер по отношению к органам власти, данное выражение является ругательством, относится к грубой брани. В обществе слово воспринимается большинством как недопустимое в печатном тексте. В соответствии с большим толковым словарем, слово подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин, русское ругательство, оскорбительное наименование гомосексуалистов/геев (искаженное сокращение от литературного слова «педераст»). В широком значении часто используется безотносительно к сексуальной ориентации для выражения негативного, ироничного или пренебрежительного отношения к человеку.

При этом в русском языке, толковых словарях такое слово отсутствует. Это неприличная форма, которая выражает явное неуважение к человеку, к которому оно обращено.

Анализ этого выражения, место размещения данной надписи (на здании УМВД по Ярославской области) говорит о том, что она относится к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ».