«И человек, и орган власти»: Роскомнадзор объяснил, как теперь делать новости про власть

Роскомнадзор устроил встречу главных редакторов российских СМИ со своими специалистами, представителями администрации президента и сотрудниками Генпрокуратуры. Журналистам рассказали, как надзорные ведомства и власти планируют работать по новым законам о «фейковых новостях» и оскорблении власти. Правда, пригласили не всех.

- Встреча была закрытой, и представители Роскомнадзора просили участников не разглашать её детали, - сообщили изданию 76.RU коллеги из федеральных СМИ.

Официально в ведомстве об этой встрече не рассказывают.



- Мне ничего о ней неизвестно, - заявил изданию 76.RU пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «Это был лишь один случай»

Как рассказали коллеги, участники встречи обсудили тему с блокировкой ярославских изданий 76.RU и «ЯрКуб». По данным источника русской службы BBC, до главных редакторов пытались донести мысль о том, что применение закона будет «разумным» и «точечным». Чиновники призвали не делать выводы на основании одного случая.

- Роскомнадзор будет сначала предупреждать, а не блокировать сразу, - пообещали журналистам.

«Будем смотреть контекст»

Главным редакторам СМИ также попытались объяснить, что именно будет считаться оскорблением власти. Например, можно ли употреблять выражение «жулики и воры» в адрес членов «Единой России», если делать ссылку, что это были слова Алексея Навального. Представители ведомства не ответили однозначно «да» или «нет».

- Они объяснили, что надо каждый раз смотреть контекст и применение, - цитирует BBC одного из участников встречи.



«И человек, и орган власти»

Кроме того, руководители СМИ спросили, могут ли их издания цитировать участников митингов, если те скандируют оскорбления в адрес главы государства. Присутствовавший на встрече замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что лично он бы посчитал это оскорблением власти, но уточнил, что оценку сначала должна дать прокуратура.

- Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно, - пересказвал основной вывод участник встречи и иронично добавил: - А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо.

Закон в действии

Этой весной в России начали действовать новые законы о «фейковых новостях» и неуважении к власти. Никто толком не понимал, как они будут работать. Первый раз их применили в Ярославле и получилось не очень гладко.

После того, как ряд ярославских интернет-СМИ сообщили, что на здании регионального управления МВД появилась оскорбительная надпись в адрес Путина, главным редакторам стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками Роскомнадзора и требовали эти публикации удалить. 76.RU и «ЯрКуб» отказались это сделать и позже были заблокированы.

