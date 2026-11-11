Удержаться от смеха невозможно: 15 уморительных фотографий животных

Недавно мы показывали вам самые смешные фотографии животных на конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2026. Их было настолько много, что мы разбили работы финалистов на две подборки. Но оказалось, что и это еще не всё. Снимки участников, которые подали заявки, были настолько забавные, что организаторы не стали их прятать от публики, а показали в своих социальных сетях. И действительно, они могли бы составить достойную конкуренцию лучшим из лучших.
Чего стоят только эти два гепарда. Малыш еще не успел хорошенько проснуться, но его мама явно не из тех, кто любит ждать.
Эксклюзивные кадры из Хогвартса: пока Гарри зубрил зельеварение, его пернатая помощница устраивала личные фотосессии. Настоящая звезда экрана, которая точно знает свой самый выгодный рабочий ракурс!
Кого могут так пристально высматривать медведь с медвежатами? Возможно, медведицу, которая всех погладила, умыла, накормила, собрала и наконец нашла пару минут заняться своим туалетом.
Тс-с-с. За нами подсматривают и подслушивают. Только не делайте резких движений, этот дикобраз очень старался слиться с окружающей средой и принять форму дерева. Не будем его расстраивать, что пока его всё же видно.
Говорят, что все кошки — это жидкость. Примут любую форму и поместятся где угодно, даже куда, казалось, один хвост не мог залезть. Но этому гепарду не повезло. Как бы он ни пытался полностью втиснуться в нору, лапы и хвост оказались снаружи.
Каждому после тяжелого рабочего дня не хватает нескольких минут массажа. Даже сусликам, спросите вы? Особенно сусликам! Пока всё зерно перетаскаешь, нору выроешь, так и спинку надорвать недолго.
Одинокого друга в компании влюбленной парочки поймет только такой же одиночка. Даже если он будет птицей. Вот этот парень слева будто бы бормочет: «Я вообще-то за компанию прилетел, а не смотреть на эти ваши обнимашки».
Эмоции, не требующие перевода. Плата за ЖКХ, когда включили отопление, цена на икру перед Новым годом — эта мышка могла увидеть всё что угодно. Возможно, именно такой была ее реакция, когда она увидела елочные игрушки и украшения в магазине еще в сентябре. Понимаем, не осуждаем.
Говорят, ты не ты, когда голоден. Но это они еще не видели, что творится летом, когда одолели комары. Тут в ход идет всё: умывание, создание веера из подручных материалов. В случае со слонами и песок тут же летит на тело.
Для выходных идеальная поза не тюленя, а цыпленка. Сесть, вытянуть лапки — и можно наслаждаться жизнью. Полное умиротворение, отсутствие лишних мыслей и абсолютное погружение в дзен.
Немного чувственных танцев на льду от белых медведей.
Эта компашка явно что-то замышляет: или начать распевать «Хакуна матата», или отобрать бизнес у Скруджа Макдака.
Краба осенил тот самый внезапный панический импульс, который настигает ровно в тот момент, когда ты закрыл дверь квартиры и отошел на сто метров. Точно ли закрыл окно, выключил утюг и плиту, дождался конца стирки машины?
Такому прыжку и растяжке позавидует даже Пикачу. «И-и-и-ха! Держись, гравитация!» Запредельный прыжок и растяжка, перед которой меркнут уроки гимнастики и трюки покемонов.
Пушистый акробат выжимает максимум из своей физической формы — с лихостью паркурщика. На танцполе с таким лучше не связываться, особенно если заиграет его любимая песня — он устроит «ракамакафо».