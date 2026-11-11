Удержаться от смеха невозможно: 15 уморительных фотографий животных

Да что они себе позволяют, эти пушистые проказники! Источник: Jennifer Swanton / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Недавно мы показывали вам самые смешные фотографии животных на конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2026. Их было настолько много, что мы разбили работы финалистов на две подборки. Но оказалось, что и это еще не всё. Снимки участников, которые подали заявки, были настолько забавные, что организаторы не стали их прятать от публики, а показали в своих социальных сетях. И действительно, они могли бы составить достойную конкуренцию лучшим из лучших.

Чего стоят только эти два гепарда. Малыш еще не успел хорошенько проснуться, но его мама явно не из тех, кто любит ждать.

Когда поднять — подняли, а разбудить забыли Источник: Dimitar Nedelchev / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Эксклюзивные кадры из Хогвартса: пока Гарри зубрил зельеварение, его пернатая помощница устраивала личные фотосессии. Настоящая звезда экрана, которая точно знает свой самый выгодный рабочий ракурс!

Вот чем занималась Букля, пока Гарри Поттер сидел на уроках Источник: Marcus Gaynor / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Кого могут так пристально высматривать медведь с медвежатами? Возможно, медведицу, которая всех погладила, умыла, накормила, собрала и наконец нашла пару минут заняться своим туалетом.

Когда случайно нажал на принтере «Печать» три раза Источник: Auli Leivonen / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Тс-с-с. За нами подсматривают и подслушивают. Только не делайте резких движений, этот дикобраз очень старался слиться с окружающей средой и принять форму дерева. Не будем его расстраивать, что пока его всё же видно.

Гляделки знаете? Он придумал Источник: Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Говорят, что все кошки — это жидкость. Примут любую форму и поместятся где угодно, даже куда, казалось, один хвост не мог залезть. Но этому гепарду не повезло. Как бы он ни пытался полностью втиснуться в нору, лапы и хвост оказались снаружи.

Кто тут? Источник: Hanain Ahmed / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Каждому после тяжелого рабочего дня не хватает нескольких минут массажа. Даже сусликам, спросите вы? Особенно сусликам! Пока всё зерно перетаскаешь, нору выроешь, так и спинку надорвать недолго.

Помни еще немного справа Источник: Hua Shang / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Одинокого друга в компании влюбленной парочки поймет только такой же одиночка. Даже если он будет птицей. Вот этот парень слева будто бы бормочет: «Я вообще-то за компанию прилетел, а не смотреть на эти ваши обнимашки».

Один тут точно третий лишний Источник: Bin Wang / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Эмоции, не требующие перевода. Плата за ЖКХ, когда включили отопление, цена на икру перед Новым годом — эта мышка могла увидеть всё что угодно. Возможно, именно такой была ее реакция, когда она увидела елочные игрушки и украшения в магазине еще в сентябре. Понимаем, не осуждаем.

Сколько-сколько оно теперь стоит? Источник: Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Говорят, ты не ты, когда голоден. Но это они еще не видели, что творится летом, когда одолели комары. Тут в ход идет всё: умывание, создание веера из подручных материалов. В случае со слонами и песок тут же летит на тело.

Немного фотопозирования от слона Источник: Gavin Forrest / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Для выходных идеальная поза не тюленя, а цыпленка. Сесть, вытянуть лапки — и можно наслаждаться жизнью. Полное умиротворение, отсутствие лишних мыслей и абсолютное погружение в дзен.

В конце рабочего дня все мы немного этот цыпленок Источник: Jigang Gao / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Немного чувственных танцев на льду от белых медведей.

Сегодня в белом танце кружимся, наверно, мы с тобой подружимся Источник: Nicolas De Vaulx / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Эта компашка явно что-то замышляет: или начать распевать «Хакуна матата», или отобрать бизнес у Скруджа Макдака.

Преклони колено, рыцарь Источник: Seppo Tuomaala / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Краба осенил тот самый внезапный панический импульс, который настигает ровно в тот момент, когда ты закрыл дверь квартиры и отошел на сто метров. Точно ли закрыл окно, выключил утюг и плиту, дождался конца стирки машины?

У этого краба появилась гениальная идея Источник: Andy Rouse / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026

Такому прыжку и растяжке позавидует даже Пикачу. «И-и-и-ха! Держись, гравитация!» Запредельный прыжок и растяжка, перед которой меркнут уроки гимнастики и трюки покемонов.

Грациозность — его второе имя Источник: Gabriela Surerus / Nikon Comedy Wildlife Awards 2026