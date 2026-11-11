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Стиль и красота Модные советы Обзор Самый модный цвет зимы 2026 года: с ним ваш образ будет выглядеть дороже

Самый модный цвет зимы 2026 года: с ним ваш образ будет выглядеть дороже

Александр Рогов подсказал, к какому оттенку стоит присмотреться во время шоппинга

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Мода на главный цвет зимы не ограничивается только одеждой | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаМода на главный цвет зимы не ограничивается только одеждой | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Мода на главный цвет зимы не ограничивается только одеждой

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Зачастую главные цвета сезона совпадают с природными оттенками, которые доминируют в природе. Например, лето — нежно-желтый или, как его еще называют, «сливочное масло», осень — бежевый, тыквенный, вишневый. Зима 2026 года в этом плане заметно уходит в сторону, и в этом сезоне модным будет совсем неожиданный оттенок, но не менее притягательный.

О тренде будущих месяцев рассказал Александр Рогов. Стилист проанализировал коллекции с недели моды и рассказал своим подписчикам, что в топе оттенков на зиму оливковый.

— В коллекциях Fall/Winter 26 оливковый стал одним из самых популярных цветов! — рассказал стилист в своих социальных сетях.

Зимой оливковый можно подружить с бордовым цветом | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЗимой оливковый можно подружить с бордовым цветом | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Зимой оливковый можно подружить с бордовым цветом

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Оливковый можно включить в свой гардероб в любом в виде. В качестве примеров идеальных сочетаний Рогов показал образы с оттенком для любого случая. За счет того, что оттенок не кричащий, его можно примерить в офис, на прогулку или на вечернее мероприятие, например, на новогодний корпоратив или встречу Нового года.

Одно платье в оливковом цвете, и образ уже будет стильным | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаОдно платье в оливковом цвете, и образ уже будет стильным | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Одно платье в оливковом цвете, и образ уже будет стильным

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Особенно выигрышно смотрятся тотал-оливковые образы. В коллекциях брендов появляются трикотажные платья, деловые костюмы, а также рубашки-поло с длинным рукавом, которые можно носить с классическими брюками и свитером в цвет.

Верхняя одежда в оливковом цвете в моде зимой 2026 года | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВерхняя одежда в оливковом цвете в моде зимой 2026 года | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Верхняя одежда в оливковом цвете в моде зимой 2026 года

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Один из главных плюсов, за счет того что оливковый — неброский и кричащий цвет, — с ним легко подобрать верхнюю одежду и сочетать ее со всем образом до самой весны. Стилист предлагает зимой примерить удлиненные пальто с мехом, парки, а тем, кого не отпускает тренд на кожу, — плащи. Рогов не удержался и даже включил такой в коллекцию своего бренда.

Оттенок можно подружить в образе со многими оттенками. Для более дерзких подойдет сочетание с бордовым и горчичным, для нежных и чувственных образов примерьте нежно-розовый, молочный и цвет денима.

Кроме одежды, оливковый цвет уже пробрался и в другие сферы. Например, в Сети набирает популярность маникюр в виде оливки. Одни пользователи ограничиваются однотонным покрытием в зеленом цвете, другие же добавляют дополнительные элементы, чтобы ноготочки напоминали небольшие плоды.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тренд Мода Александр Рогов
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Комментарии
2
Гость
7 часов
В моде всегда черный
Гость
14 часов
Оливковый — неожиданный выбор, но почему бы и нет, смотрится свежо!
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Гость
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