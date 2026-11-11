Самый модный цвет зимы 2026 года: с ним ваш образ будет выглядеть дороже

Мода на главный цвет зимы не ограничивается только одеждой Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Зачастую главные цвета сезона совпадают с природными оттенками, которые доминируют в природе. Например, лето — нежно-желтый или, как его еще называют, «сливочное масло», осень — бежевый, тыквенный, вишневый. Зима 2026 года в этом плане заметно уходит в сторону, и в этом сезоне модным будет совсем неожиданный оттенок, но не менее притягательный.

О тренде будущих месяцев рассказал Александр Рогов. Стилист проанализировал коллекции с недели моды и рассказал своим подписчикам, что в топе оттенков на зиму оливковый.

— В коллекциях Fall/Winter 26 оливковый стал одним из самых популярных цветов! — рассказал стилист в своих социальных сетях.

Зимой оливковый можно подружить с бордовым цветом Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Оливковый можно включить в свой гардероб в любом в виде. В качестве примеров идеальных сочетаний Рогов показал образы с оттенком для любого случая. За счет того, что оттенок не кричащий, его можно примерить в офис, на прогулку или на вечернее мероприятие, например, на новогодний корпоратив или встречу Нового года.

Одно платье в оливковом цвете, и образ уже будет стильным Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Особенно выигрышно смотрятся тотал-оливковые образы. В коллекциях брендов появляются трикотажные платья, деловые костюмы, а также рубашки-поло с длинным рукавом, которые можно носить с классическими брюками и свитером в цвет.

Верхняя одежда в оливковом цвете в моде зимой 2026 года Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Один из главных плюсов, за счет того что оливковый — неброский и кричащий цвет, — с ним легко подобрать верхнюю одежду и сочетать ее со всем образом до самой весны. Стилист предлагает зимой примерить удлиненные пальто с мехом, парки, а тем, кого не отпускает тренд на кожу, — плащи. Рогов не удержался и даже включил такой в коллекцию своего бренда.

Оттенок можно подружить в образе со многими оттенками. Для более дерзких подойдет сочетание с бордовым и горчичным, для нежных и чувственных образов примерьте нежно-розовый, молочный и цвет денима.