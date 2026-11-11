«Зарезал ее»: в Ярославле неадекват напал с ножом на 20-летнюю девушку-продавца

В Ярославле посетитель напал на продавца в «Красном и Белом» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 11 ноября неадекватный посетитель напал с ножом на продавца магазина «Красное и Белое» на Ленинградском проспекте, 66а в Дзержинском районе. Как рассказали очевидцы, это произошло напротив ТЦ «Арцах».

«Мужчина напал на продавщицу и зарезал ее, это было ограбление, по мнению мужчины. Приехала скорая и полиция, мужчину задержали», — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, 48-летний мужчина причинил проникающее ножевое ранение 20-летней девушке-продавцу.

«Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. Сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам задержан нападавший, он доставлен в ОМВД России по Дзержинскому городскому району для дальнейшего разбирательства, устанавливаются мотивы совершения преступления», — рассказали в полиции.

Полицейские направят собранные материалы в следственный комитет.

На место происшествия приехали медики скорой помощи и полиция Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В октябре в Дзержинском районе двое мужчин, один из которых вел себя неадекватно, разгромили табачный магазин, а затем устроили погром у шаурмичной.