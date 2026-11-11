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Происшествия Нападение в магазине «Зарезал ее»: в Ярославле неадекват напал с ножом на 20-летнюю девушку-продавца

«Зарезал ее»: в Ярославле неадекват напал с ножом на 20-летнюю девушку-продавца

Первые подробности ЧП в Брагине

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В Ярославле посетитель напал на продавца в «Красном и Белом» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле посетитель напал на продавца в «Красном и Белом» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле посетитель напал на продавца в «Красном и Белом»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 11 ноября неадекватный посетитель напал с ножом на продавца магазина «Красное и Белое» на Ленинградском проспекте, 66а в Дзержинском районе. Как рассказали очевидцы, это произошло напротив ТЦ «Арцах».

«Мужчина напал на продавщицу и зарезал ее, это было ограбление, по мнению мужчины. Приехала скорая и полиция, мужчину задержали», — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, 48-летний мужчина причинил проникающее ножевое ранение 20-летней девушке-продавцу.

«Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. Сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам задержан нападавший, он доставлен в ОМВД России по Дзержинскому городскому району для дальнейшего разбирательства, устанавливаются мотивы совершения преступления», — рассказали в полиции.

Полицейские направят собранные материалы в следственный комитет.

На место происшествия приехали медики скорой помощи и полиция

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В октябре в Дзержинском районе двое мужчин, один из которых вел себя неадекватно, разгромили табачный магазин, а затем устроили погром у шаурмичной.

А в январе 2026 года неадекватный посетитель с ножницами напал на сотрудницу супермаркета на Перекопе.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Нападение Магазин Полиция Брагино
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Комментарии
25
Гость
9 часов
Вы оскорбили мои чувства своей статьей!
Гость
10 часов
При таком раздрае в стране на всех охраны ненаберешь.НАДО что то менять в самом устройстве страны.Добиваться единства не на словах а на деле.
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Гость
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