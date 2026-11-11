В жестком ДТП под Ярославлем пострадали 17-летние парни — видео

Под Ярославлем произошло ДТП с легковушкой Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Около часа дня 11 ноября у деревни Кузнечиха Ярославского округа произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка «Форд» влетела в столб электрооборудования.

Машину буквально намотало на столб. Судя по видео с места аварии, иномарка влетела в него пассажирской стороной.

«В машине было два человека — оба, слава богу, живы», — рассказали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Видео с места аварии Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что, по имеющимся данным, в аварии пострадали 17-летние водитель и пассажир иномарки.

«Они доставлены в больницу», — уточнили правоохранители.