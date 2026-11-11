В жестком ДТП под Ярославлем пострадали 17-летние парни — видео

Около часа дня 11 ноября у деревни Кузнечиха Ярославского округа произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка «Форд» влетела в столб электрооборудования.
Машину буквально намотало на столб. Судя по видео с места аварии, иномарка влетела в него пассажирской стороной.
«В машине было два человека — оба, слава богу, живы», — рассказали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что, по имеющимся данным, в аварии пострадали 17-летние водитель и пассажир иномарки.
«Они доставлены в больницу», — уточнили правоохранители.
Утром 10 ноября на въезде в Ярославль произошло смертельное ДТП с грузовиком. Авария случилась на участке трассы «Р-132» в районе поселка Нагорный. Там столкнулись ВАЗ-2107, грузовики «Хендай» и «Ситрак».