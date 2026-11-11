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Происшествия В жестком ДТП под Ярославлем пострадали 17-летние парни — видео

В жестком ДТП под Ярославлем пострадали 17-летние парни — видео

Что известно об аварии

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Под Ярославлем произошло ДТП с легковушкой | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / TelegramПод Ярославлем произошло ДТП с легковушкой | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Под Ярославлем произошло ДТП с легковушкой

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Около часа дня 11 ноября у деревни Кузнечиха Ярославского округа произошло ДТП с пострадавшими. Иномарка «Форд» влетела в столб электрооборудования.

Машину буквально намотало на столб. Судя по видео с места аварии, иномарка влетела в него пассажирской стороной.

«В машине было два человека — оба, слава богу, живы», — рассказали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Видео с места аварии

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что, по имеющимся данным, в аварии пострадали 17-летние водитель и пассажир иномарки.

«Они доставлены в больницу», — уточнили правоохранители.

Утром 10 ноября на въезде в Ярославль произошло смертельное ДТП с грузовиком. Авария случилась на участке трассы «Р-132» в районе поселка Нагорный. Там столкнулись ВАЗ-2107, грузовики «Хендай» и «Ситрак».

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Комментарии
12
Гость
11 часов
Еще младше мелкота катается вечерами и ночами. Купят Жигуль за смешные деньги и вперед до ДТП.
Гость
11 часов
Вот ведь ситуация, и свалить не на кого. А то бы по аналогии с машиной, сбившей детей на квадроцикле, можно было бы свалить хоть на кого-то. Может и столб подойдет?
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Гость
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