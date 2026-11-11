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Город Переговоры России и США Переговоры России и Украины Мединский раскрыл, о чем договорились РФ и Украина в Абу-Даби

Мединский раскрыл, о чем договорились РФ и Украина в Абу-Даби

Собрали главные заявления главы российской делегации

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Конкретные детали переговоров Мединский раскрывать не стал | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUКонкретные детали переговоров Мединский раскрывать не стал | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Конкретные детали переговоров Мединский раскрывать не стал

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом 11 ноября в Абу-Даби заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров между РФ, Украиной и США.

«Договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», — заявил Владимир Мединский (цитата по трансляции RT).

Конкретные детали переговоров Мединский раскрывать не стал. Он отметил, что этого делать не станут, пока не достигнуты окончательные договоренности.

Комментируя территориальные вопросы, помощник президента России Владимира Путина заявил, что вся российская земля в зоне проведения специальной военной операции будет возвращена РФ.

«Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так или иначе», — подчеркнул Мединский.

При этом он отметил, что во время саммита стороны обсуждали тему европейской системы безопасности. Она стала центральной на переговорах, где-то удалось найти взаимопонимание.

О чем еще сказал Мединский:

  • делегация РФ благодарна руководству ОАЭ за прекрасную организацию;

  • конфликт на Украине выявил серьезные недостатки в европейской системе безопасности;

  • необходимо обсуждение новой европейской системы обеспечения безопасности, нынешняя неэффективна;

  • самой Европы на переговорах не было, российские переговорщики не общались с представителями этих стран;

  • от ЕС не поступало мирных предложений, Россия не видит, что с ним можно обсуждать;

  • переговоры продолжатся, на них будут обсуждать справедливые рамки безопасности;

  • с США в некоторых аспектах нашли взаимопонимание, в некоторых — нет, диалог будет продолжен;

  • другие детали переговорного процесса до достижения договоренностей публично обсуждать не будут.

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Переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Встречи были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Всю главную информацию о саммите мы собираем в этой онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Константин МитягинКонстантин Митягин
Константин Митягин
корреспондент
Переговоры Переговоры по урегулированию Политика Россия США Украина Владимир Мединский
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Комментарии
4
Гость
10 часов
Ну всё было предсказуемо заранее
Гость
15 часов
В общем всё закончилось как всегда. Обменом пленными.
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Гость
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