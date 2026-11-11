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Развлечения Тест Эти 10 школьных вопросов поставят вас в тупик — проверьте свои знания

Эти 10 школьных вопросов поставят вас в тупик — проверьте свои знания

Помните ли вы что-то из уроков

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Сложный тест по школьной программе | Источник: Алена Косточкина / 76.RUСложный тест по школьной программе | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Сложный тест по школьной программе

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Школа давно осталась в прошлом — словно отдельная маленькая вселенная с тетрадями в клеточку, мелом на доске и волнением перед контрольными. Кажется, будто знания, которые мы так старательно собирали в юности, тихо уплыли вместе с той эпохой: формулы, даты, строки любимых стихотворений… Мы их бережно сложили в коробку, которую поставили на самую дальнюю полку.

А что, если тихонько приоткрыть ее и посмотреть, что еще хранится в памяти? Этот тест как раз такой повод — небольшой мостик к школьным временам. Только двойки никто ставить не будет.

Мы подготовили всего 10 вопросов средней сложности из разных школьных предметов. К каждому — три варианта ответа, один из которых верный. Можно опираться на память, а можно довериться интуиции, отвечая на них. В конце вас ждут шуточные результаты. Пусть они подарят вам повод улыбнуться.

ТестПройден 173 раза
Проверьте свои школьные знания
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Вы знаете, какой элемент является основным строительным блоком органических веществ?

  • Кислород

  • Углерод

  • Азот

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
2
Гость
13 часов
Этой фигне учат в школе 11 лет?
Гость
15 часов
Проверьте, пожалуйста, какие предметы были обязательными для изучения в средней школе, кроме информатики и русского языка. Интересно, что ещё входило в программу.
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Гость
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