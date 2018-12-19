Мэр отменил социальные льготы в Ярославле: кто и каких выплат лишится

Сегодня депутаты муниципалитета поддержали идею мэра Ярославля отменить целый ряд социальных льгот в Ярославле. И сэкономить на этом 50 миллионов рублей в городском бюджете. Отмена льгот коснулась многодетных семей, матерей-одиночек, детей, инвалидов, пенсионеров.



Публикуем подробный обзор о том, каких льгот и кого лишат в Ярославле, и как теперь придётся получать социальные выплаты тем, кто в них действительно очень нуждается.



С чего всё началось



Мэр Владимир Волков опубликовал проект об отмене большого списка льгот, уверяя, что выплат никто не лишится. В проекте также вводится новый термин «малоимущность» — именно по нему будут оценивать семьи, которые действительно достойны выплат. Малоимущими назовут тех, чей доход на одного члена семьи не превышает 9695 рублей (прожиточный минимум) либо полтора прожиточных минимума для некоторых льгот. Для этого ярославцам нужно будет предоставить:

