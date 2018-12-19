Мэр отменил социальные льготы в Ярославле: кто и каких выплат лишится

Мэрия отменила городские социальные льготы
Сегодня депутаты муниципалитета поддержали идею мэра Ярославля отменить целый ряд социальных льгот в Ярославле. И сэкономить на этом 50 миллионов рублей в городском бюджете. Отмена льгот коснулась многодетных семей, матерей-одиночек, детей, инвалидов, пенсионеров.
Публикуем подробный обзор о том, каких льгот и кого лишат в Ярославле, и как теперь придётся получать социальные выплаты тем, кто в них действительно очень нуждается.
С чего всё началось
Мэр Владимир Волков опубликовал проект об отмене большого списка льгот, уверяя, что выплат никто не лишится. В проекте также вводится новый термин «малоимущность» — именно по нему будут оценивать семьи, которые действительно достойны выплат. Малоимущими назовут тех, чей доход на одного члена семьи не превышает 9695 рублей (прожиточный минимум) либо полтора прожиточных минимума для некоторых льгот. Для этого ярославцам нужно будет предоставить:
Нуждающимися ярославцы будут признаваться только на три месяца, затем эти документы нужно будет подавать повторно.
Документ вынесли на обсуждение в муниципалитет, где депутатов этот вопрос огорчил. Коммунисты и либерал-демократы до последнего спорили с единороссами о том, что действительно стоит отменять, а что нет.
— Спуститесь на землю, дорогие депутаты! Чтобы предоставить справку о доходах, нужно официально работать. Многие нуждающиеся семьи перебиваются временными заработками с серой зарплатой, — высказалась член фракции КПРФ Наталия Бобрякова.
— Мне стыдно это даже обсуждать, — сказала Мария Дьячевская, член «Справедливой России».
Но фракция «Единой России» ещё до обсуждения на комиссии муниципалитета согласилась принять этот проект.
— 5000 семей получают льготы на основании справок. Значит, 5000 семей могут и каким-то образом получают эти справки. Если мы говорим о серых заработных платах, то как раз по официальным маленьким зарплатам и получают льготы. В этом случае я просил бы без политических лозунгов, — высказался председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов
Льготы из бюджета Ярославля получают 25 000 жителей города.
Какие льготы отменят
Часть льгот отменяют полностью. Другие — меняют принцип действия.
На будущий год Ярославль потратит 154 миллиона рублей на социальную поддержку населения против 204 миллионов рублей в этом году. Депутаты согласились с изменениями, но порекомендовали мэрии по возможности к концу 2019 года вернуться к этому вопросу. И подсчитать конкретные цифры: экономию бюджета и количество людей, которые перестанут получать льготы.
— Мы ожидаем, что в следующем году льготы получат около 20 тысяч ярославцев, — сказал директор департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля Сергей Ивченко.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90
Уволить всех , раз они не защищают интересы тех, ради кого были выбраны. А только ущемляют права тех, кто кормит их опы