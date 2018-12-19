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Политика
Отмена льгот в Ярославле
Обзор

Мэр отменил социальные льготы в Ярославле: кто и каких выплат лишится

Публикуем подробный обзор изменений

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Мэрия отменила городские социальные льготы 

Фото: Александра Савельева

Сегодня депутаты муниципалитета поддержали идею мэра Ярославля отменить целый ряд социальных льгот в Ярославле. И сэкономить на этом 50 миллионов рублей в городском бюджете. Отмена льгот коснулась многодетных семей, матерей-одиночек, детей, инвалидов, пенсионеров.

Публикуем подробный обзор о том, каких льгот и кого лишат в Ярославле, и как теперь придётся получать социальные выплаты тем, кто в них действительно очень нуждается.

С чего всё началось

Мэр Владимир Волков опубликовал проект об отмене большого списка льгот, уверяя, что выплат никто не лишится. В проекте также вводится новый термин «малоимущность» — именно по нему будут оценивать семьи, которые действительно достойны выплат. Малоимущими назовут тех, чей доход на одного члена семьи не превышает 9695 рублей (прожиточный минимум) либо полтора прожиточных минимума для некоторых льгот. Для этого ярославцам нужно будет предоставить:

  • документы, удостоверяющие личность;
  • подтверждение доходов всех членов семьи;
  • подтверждение расходов всех членов семьи;
  • заявление.

Нуждающимися ярославцы будут признаваться только на три месяца, затем эти документы нужно будет подавать повторно.

Родителям нужно будет доказывать, что их ребёнок нуждается в бесплатном питании

Фото: Александра Савельева

Документ вынесли на обсуждение в муниципалитет, где депутатов этот вопрос огорчил. Коммунисты и либерал-демократы до последнего спорили с единороссами о том, что действительно стоит отменять, а что нет.

— Спуститесь на землю, дорогие депутаты! Чтобы предоставить справку о доходах, нужно официально работать. Многие нуждающиеся семьи перебиваются временными заработками с серой зарплатой, — высказалась член фракции КПРФ Наталия Бобрякова.

— Мне стыдно это даже обсуждать, — сказала Мария Дьячевская, член «Справедливой России».

Но фракция «Единой России» ещё до обсуждения на комиссии муниципалитета согласилась принять этот проект. 

— 5000 семей получают льготы на основании справок. Значит, 5000 семей могут и каким-то образом получают эти справки. Если мы говорим о серых заработных платах, то как раз по официальным маленьким зарплатам и получают льготы. В этом случае я просил бы без политических лозунгов, — высказался председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов

Льготы из бюджета Ярославля получают 25 000 жителей города. 

Какие льготы отменят

Часть льгот отменяют полностью. Другие — меняют принцип действия.

Многие льготы коснулись многодетных семей 

  • льготные проездные для школьников и студентов: будут продавать за 50% от стоимости (вместо 40%);
  • бесплатный проезд для многодетных семей — дети продолжат ездить бесплатно, родители должны доказать, что они — малоимущие; 
  • компенсация за детский сад: отменяется для семей, где один из родителей погиб в местах боевых действий; отменить для одиноких матерей, которые не доказали, что они малоимущие; для многодетных семей использовать критерий «малоимущность»; 
  • бесплатное питание в школе: отменить для детей, чьи родители инвалиды I или II группы; дети родителей-ликвидаторов; дети, у которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий; отменить для учащихся спортивных классов; отменить для детей матерей-одиночек. По всем отменённым категориям можно доказать свою «малоимущность»;
  • скидка на обучение в школах искусств Ярославля от 25% до 50% отменяется;
  • ежемесячные выплаты семьям, где родились тройняшки (29 085 рублей), отменяются;
  • скидка от 35% до 100% в общественных банях для детей, пенсионеров отменяется;
  • выплата 500 рублей в День пожилого человека чиновникам, вышедшим на пенсию, отменяется. 

На будущий год Ярославль потратит 154 миллиона рублей на социальную поддержку населения против 204 миллионов рублей в этом году. Депутаты согласились с изменениями, но порекомендовали мэрии по возможности к концу 2019 года вернуться к этому вопросу. И подсчитать конкретные цифры: экономию бюджета и количество людей, которые перестанут получать льготы. 

— Мы ожидаем, что в следующем году льготы получат около 20 тысяч ярославцев, — сказал директор департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля Сергей Ивченко. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльльготы

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КОММЕНТАРИИ (13) Обсудить
Ник
19 дек 2018 в 16:56
+1 −0
Ну и позор же к нам приехал в лице Волкова. Отмена льгот не приведет к экономии! Что такое 50 миллионов для бюджета - да это 0,25% бюджета! На спичках собрались экономить, позорники?
Карма
19 дек 2018 в 16:54
+1 −0
Позорище, но видимо виноваты мы сами в таком руководстве.
Уволить всех , раз они не защищают интересы тех, ради кого были выбраны. А только ущемляют права тех, кто кормит их опы
Ольга
19 дек 2018 в 16:40
+1 −0
И эти законы принимают те, за которых мы голосуем.Граждане ДЕПУТАТЫ урежте себе хоть наконец то что-нибудь, хватит наживаться на больных и бедных.ПОЗОР нашему правительству!!!!!!!!!!!!!
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