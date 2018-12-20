Об экономике, политике и жизни: Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Следующий вопрос задает журналист с телеканала «Россия»:

— На что опирается правительство в планировании своей деятельности? Возможен ли прорыв, или экономика будет развиваться по принципу «заработали на нефтяных излишках, отложили и потратили». И в целом довольны ли вы работой команды Медведева?

— С 2008-й по 2018-й рост экономики составил примерно 4,7%. Давайте не будем забывать, как развивалась экономика: были и рост, и спады из-за кризиса. Мы не были причиной мирового кризиса 2008–2009 годов, в течение многих лет мы из него вылезали. В 2014–2015 годах обрушились цены на нефть. Разумеется, ВВП — один из главных показателей, но нам не обеспечить темпы роста, если не изменить структуру экономики. Для этого и созданы нацпроекты. Нам нужно войти в другую лигу экономики, и не только по объему, но и по качеству. Думаю, занять пятое место нам по силам. На это и нацелены нацпроекты.

Командой Медведева президент доволен.

