Об экономике, политике и жизни: Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. В Центре международной торговли в Москве собралось рекордное количество журналистов — 1702 представителя российских и зарубежных СМИ. Кремль ожидает, что пресса будет спрашивать президента о состоянии страны, её экономике, внутренней и внешней политике, проблемах в регионах. Мы ведём текстовую трансляцию, смотрите видео пресс-конференции в первом посте.
Вопрос от представителя телеканала «Россия» из Новосибирска: не разобьются ли научные амбиции о быт? Будет ли где жить учёным?
— Первая задача: выполнить свои обязательства, связанные с установками развития Академгородка, а за этим и социалка подтянется. Если нужно будет дополнительная помощь федерального центра — обсудим.
Следующий вопрос — о двукратном повышении коммунальных тарифов и налоге на добавленную стоимость. Не является ли это слишком большой нагрузкой для россиян?
— Повышение НДС связано с необходимостью удержать нефтегазовый дефицит, это первое. Второе: во многих странах НДС намного выше, и у нас был выше, но несколько лет назад мы его понизили. Сейчас, с повышением, сохраняется ряд льгот — на лекарство, социальные товары. Делается это для удержания роста инфляции цен.
Следующий вопрос — из Волгограда. Журналист вспоминает годовщину Сталинградской битвы, чемпионат мира по футболу и адресует просьбу: в 1998 году было расформировано Качинское училище, его просят воссоздать.
Президент:
— Надо посмотреть, что там можно сделать. Чтобы не только память, но и элементы традиции не были утрачены. Я посоветуюсь с Министерством обороны.
Следующий вопрос задает журналист с телеканала «Россия»:
— На что опирается правительство в планировании своей деятельности? Возможен ли прорыв, или экономика будет развиваться по принципу «заработали на нефтяных излишках, отложили и потратили». И в целом довольны ли вы работой команды Медведева?
— С 2008-й по 2018-й рост экономики составил примерно 4,7%. Давайте не будем забывать, как развивалась экономика: были и рост, и спады из-за кризиса. Мы не были причиной мирового кризиса 2008–2009 годов, в течение многих лет мы из него вылезали. В 2014–2015 годах обрушились цены на нефть. Разумеется, ВВП — один из главных показателей, но нам не обеспечить темпы роста, если не изменить структуру экономики. Для этого и созданы нацпроекты. Нам нужно войти в другую лигу экономики, и не только по объему, но и по качеству. Думаю, занять пятое место нам по силам. На это и нацелены нацпроекты.
Командой Медведева президент доволен.
Президент отвечает:
— Нам нужен прорыв, нам нужен новый технологический уклад, без этого у страны не будет будущего. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Их нужно сконцентрировать на каких-то прорывных документах. Поэтому было создано 12 национальных проектов: здравоохранение, образование, наука, производство и экономика, развитие робототехники и так далее. Рассчитываю на консолидированную работу, в том числе регионов.
Переходят к вопросам. Дмитрий Песков, который модерирует конференцию, говорит, что первым будет спрашивать кремлевский пул журналистов. Вопрос задает ТАСС:
— Насколько хорошо проработаны критерии выполнения нацпроектов? Эксперты сомневаются в их целесообразности. У вас есть чем возразить?
Инфляция сохраняется, правда, за неделю подросла на 0,5%. Ожидается, что дотянет до 4,1–4,2%. Безработица сокращается: 4,8%.
Владимир Путин появился в зале, приветствует прессу, говорит об итогах года: за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз — 1,8%.
В зал зашёл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросил журналистов не мешать друг другу и не поднимать высоко таблички с вопросами.
Самая длинная пресс-конференция Путина была в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут. В этом году телеканалы заложили три часа эфирного времени. Разговор президента и журналистов транслируют «Россия 1», «Россия 24», Первый канал и радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Первые журналисты приехали в Центр международной торговли ещё к восьми утра по Москве, чтобы занять места на ближних рядах. В этом году аккредитовалось рекордное число представителей прессы — 1702 человека, это федеральные, региональные, зарубежные СМИ.
Пресс-конференция проходит в 14-й раз, в этом году её формат не меняется: вопрос — ответ.
Пресс-конференция президента начнется через несколько минут.
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