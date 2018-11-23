Через две-три недели в мэрии Ярославля появится руководитель

Сегодня закончился приём документов от желающих побороться за должность мэра Ярославля. Заявки подали восемь человек. Большинство из них — люди публичные и уже известны тысячам горожан. Итак, кто вступил в борьбу за главный чин в городской администрации:

и. о. мэра Ярославля Владимир Волков;

ведущий радио «Эхо Москвы — Ярославль» Данила Бедяев;

бывший депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев;

депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова;

главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон;

бизнесмен-строитель Владислав Крайнов;

замначальника военного училища ПВО Владлен Кислов;

экс-замглавы Рыбинска Александр Бокарев;

главный инженер «Регионспецстрой» Дмитрий Гаврилов;

художница Светлана Тихомирова.

— Последняя не предоставила документов о своей деятельности и биографическую справку, — объяснили в комиссии по приёму документов от кандидатов. — Можно сказать, что она уже не будет кандидатом, так как эти документы нужно было предоставить по условиям конкурса.

Сейчас специальная комиссия будет проверять документы, поданные кандидатами. Сами выборы мэра состоятся в декабре. Конкурсная комиссия, которая выберет для ярославцев главу города, состоит из 16 человек: 8 — представители муниципалитета и 8 — кандидатуры губернатора Ярославской области.



— Предварительно вопрос будет рассмотрен на заседании 5 декабря, — уточнил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Важно, чтобы к 19 декабря у Ярославля уже был легитимный градоначальник, потому что в этот день будет рассматриваться и приниматься бюджет Ярославля на следующий год. Нам важно, чтобы его принимали с участием человека в статусе мэра.



В курилке мэрии уверены, что нет никаких сомнений, что мэром станет Владимир Волков. Однако утверждать это со стопроцентной уверенностью пока рано, нужно дождаться официальных результатов процедуры выборов.

