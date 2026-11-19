Эта встреча стала девятой с 2017 года Источник: Kremlin.ru

В Китае в Шэньчжэне вновь встретились президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Эта уже вторая встреча лидеров в кулуарах саммита АТЭС. Президенты общались почти час.

Полноценный разговор президентов на саммите АТЭС начался сегодня в 9:30 (мск). Он продлился около 40 минут, сообщил пресс-пул Белого дома.

Помощник президента Юрий Ушаков накануне отметил, что помимо этого лидеры стран могут несколько раз пообщаться в ходе визита в Китай. По его словам, президенты должны обсудить массу вопросов. Список тем ранее не называли.

Известно, что встреча Путина и Трампа велась в камерном формате, без участия больших делегаций.

Эта встреча стала девятой за девять лет, а именно с 2017 года — начала первого президентского срока Трампа, следует из подсчетов ТАСС.

Кроме того, на саммите от российской делегации также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

США вместе с Трампом представили госсекретарь Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессент.

Во время рукопожатий с Путиным на саммите Трамп заявил, что эта встреча может принести много хорошего. Он уверен, что после нее будут результаты.

«У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно друг друга знаем. Думаю, эта встреча может принести много хорошего — или хотя бы заложить для этого основу. Но я думаю, что результаты будут», — отметил американский лидер.

Во время рукопожатий Трамп что-то шепнул Путину Источник: Вести / Telegram

Он добавил, что позже у президентов состоится еще один саммит. Однако деталей он не привел.

Вместе с этим в Китае запланирована первая в истории трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она пройдет на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.