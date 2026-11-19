Чтобы иметь доступ к Сети, придется больше платить Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Российский интернет пока не получил новый ценник, но рынок уже готовит пользователей к неприятным новостям. Все — из-за дата-центров. Их страхование от атак беспилотников уже подорожало более чем в сто раз: если в первом полугодии 2026 года тариф составлял 0,03–0,06% от страховой суммы, то с 1 октября он вырос до 1–5%.

И читатель должен понимать, что дата-центры — это не абстрактные ангары с мигающими лампочками. В них работают облачные хранилища, сайты, корпоративная почта, онлайн-сервисы, приложения, интернет-магазины. В общем, вся та цифровая инфраструктура, которой миллионы россиян пользуются ежедневно.

Дополнительные расходы операторов могут в итоге попасть в стоимость услуг. Подробности — в материале MSK1.RU.

Насколько дороже заплатим?

Основатель «Агентства по управлению рисками» Максим Гмыря считает, что многократный рост страхового тарифа сам по себе не означает такого же скачка цен для абонентов.

Гмыря приводит условный пример. Если страховая сумма составляет 1 млрд рублей, прежний тариф 0,03–0,06% означал платёж в 300–600 тысяч рублей для владельца дата-центра. При ставке 1–5% расходы составят уже 10–50 млн рублей. Сумма выглядит внушительно. Но если оператор получает 2 млрд рублей выручки за сопоставимый период, полное перекладывание дополнительных страховых расходов на клиентов потребовало бы, по расчёту Гмыри, повышения цен примерно на 0,5–2,5%.

Да и для обычного абонента апокалипсиса пока не обещают. В мессенджерах и соцсетях уже тиражируют адские сценарии: страховка дата-центров взлетела — значит, вслед за ней подорожает всё, от домашнего интернета до подписки на облачное хранилище. Но прямой связи здесь нет.

Домашний интернет, мобильная связь и услуги дата-центров — не одно и то же. Пользователь, который платит за тариф провайдеру, не оплачивает напрямую каждую строку в финансовом отчете серверной площадки. Цена формируется комплексно — с учетом сетевой инфраструктуры, оборудования, аренды, электричества, зарплат, налогов и конкуренции.

Впрочем, у интернет-рынка в России есть куда более серьезная проблема, чем подорожавшая в сто раз страховка.

Мощностей просто не хватает всем

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян говорит, что главная угроза для рынка — не только страховые тарифы, а сочетание сразу нескольких факторов: дефицит стоек, дорогое электричество, расходы на защиту объектов и резервирование мощностей.

«В центральной части России уже сейчас существует дефицит стоек в коммерческих дата-центрах», — говорит Казарян.

Стойко-место — это пространство и инфраструктура, где компания может разместить серверное оборудование. Если таких мест не хватает, операторы получают сильную позицию на рынке: желающих больше, чем доступных мощностей. А дефицит почти всегда означает рост цен.

По словам эксперта, услуги коммерческих дата-центров уже дорожали в течение года. Теперь к этому могут добавиться расходы на страхование, защиту объектов и энергоснабжение.

Казарян прогнозирует, что услуги размещения в коммерческих дата-центрах в следующем году могут вырасти примерно на 20–30%. А возможное резервирование мощностей, предусмотренное указом президента, способно добавить ещё 10–20% к нагрузке.

«Для компаний, которые арендуют так называемые стойко-места в ЦОДах, расходы, я предполагаю, в следующем году значительно вырастут — процентов так на 50», — подсчитал Казарян.

Для бизнеса, который арендует десятки или сотни стоек, рост расходов может исчисляться миллионами. А затем компании начнут решать, кому передать нагрузку: владельцу сайта, интернет-магазину, пользователю облачного сервиса или конечному покупателю товара.

Государство требует резерв, а рынок и так забит

Дополнительное давление создает указ президента России, согласно которому владельцы дата-центров должны резервировать 10% мощностей для обеспечения стабильной работы отечественных информационных ресурсов.

Резерв можно будет использовать в обычном режиме, но при решении специальной правительственной подкомиссии эти мощности должны предоставить в течение суток. Предельную плату за их использование также установит подкомиссия.

Идея понятна: в случае серьезного сбоя или атаки у государства должен быть запас вычислительных ресурсов, который можно быстро задействовать. Это цифровая страховка — не от обычной поломки, а от ситуации, когда часть инфраструктуры внезапно оказывается недоступной.

Казарян отмечает, что крупные компании уже стали активнее интересоваться строительством собственных дата-центров и даже собственной электрогенерацией для них. Причина проста: бизнес не хочет зависеть от коммерческой площадки, где стоимость аренды растет, а часть ресурсов может быть зарезервирована для государственных задач.

Но построить собственный дата-центр — решение не для обычной компании. Стоимость проекта может варьироваться от десятков миллионов до десятков миллиардов рублей. Никакой малый бизнес не потянет. А свои растущие издержки он будет перекладывать на потребителя.