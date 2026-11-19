После шести рабочих дней можно будет отдохнуть сразу три дня Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В 2027 году россияне, которые обычно работают в пятидневку, будут трудиться и в субботу из-за предстоящей шестидневки. Подробнее об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля», — сказала Ярхина.

Всё дело в переносе выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Из-за этого жители страны потом будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

После праздников отработать придется всего три дня. Это будет одна из самых коротких рабочих недель в 2027 году.

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова