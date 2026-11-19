Что такое ХОБЛ и как ее выявить Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) традиционно считают заболеванием людей старшего поколения, чаще всего с многолетним стажем курения. Но в последние годы врачи всё чаще выявляют ее у молодых пациентов, в том числе младше 40 лет. Среди возможных факторов риска специалисты называют не только обычные сигареты, но и электронные системы доставки никотина, а также работу на вредных производствах.

О том, почему ХОБЛ молодеет, какие симптомы нельзя игнорировать и можно ли остановить развитие болезни, MSK1.RU рассказала Наталья Макарьянц — доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области, руководитель отдела пульмонологии ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», профессор курса пульмонологии кафедры терапии МОНИКИ.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — хроническое заболевание дыхательной системы, при котором из-за изменений в дыхательных путях нарушается прохождение воздуха и человеку становится сложнее дышать. По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире. В 2023 году она стала причиной смерти 3,4 миллиона человек — примерно 6% от общего числа смертей в мире.

— Действительно ли болезнь помолодела?

— Да, ХОБЛ действительно молодеет. Не только по Московской области, но и по России в целом. За последние несколько лет мы наблюдаем прирост числа молодых пациентов.

Традиционно это заболевание диагностировали у людей старше 55 лет. Дело в том, что болезнь связана с длительным воздействием вредных факторов, прежде всего табачного дыма. Если человек начинал курить в молодости, то к 50–55 годам у него уже мог быть стаж курения 15–20 лет и более.

Но сейчас мы всё чаще видим пациентов трудоспособного возраста и даже молодых людей. Их доля с каждым годом растет.

ХОБЛ — заболевание с установленными факторами риска. В первую очередь это активное и пассивное табакокурение. Но существуют и другие причины, в том числе нахождение в запыленных помещениях, профессиональные агрессивные воздействия.

— О каком возрасте идет речь? Например, о людях младше 40 лет?

— Да, в том числе о пациентах младше 40 лет. С одной стороны, многие молодые люди работают на производствах, где, к сожалению, не всегда соблюдаются требования безопасности и не используются индивидуальные средства защиты. Например, ХОБЛ может развиться у людей, занятых на строительных работах или небольших производствах по изготовлению мебели и столешниц, если они регулярно вдыхают пыль и другие вредные вещества без защиты.

С другой стороны, всё большее увлечение в среде молодежи получает распространение электронных систем доставки никотина. Мы не можем утверждать, что рост заболеваемости напрямую связан с распространением вейпов (электронных систем доставки никотина): специальных исследований, которые бы подтвердили такую взаимосвязь, мы не проводили, это одна из наших гипотез. Повторюсь: основной фактор риска развития ХОБЛ — курение табака.

— Насколько серьезную роль в развитии заболеваний легких могут играть электронные сигареты и вейпы?

— Мы считаем, что они могут оказывать негативное воздействие. Однако еще раз подчеркну: прямую взаимосвязь между использованием вейпов и развитием ХОБЛ необходимо изучать. Для этого нужны масштабные исследования с проведением многофакторного анализа.

Изначально электронные системы доставки никотина разрабатывали в том числе как альтернативу обычным сигаретам. Предполагалось, что курильщики смогут получать никотин без воздействия продуктов горения табака. Ведь при обычном курении значительный вред бронхам и легочной ткани наносят именно вещества, образующиеся при горении сигареты.

Но в жидкостях для вейпов есть различные компоненты, и при их нагревании образуются токсичные вещества (в частности формальдегиды), обладающие прямым повреждающим воздействием на легочную ткань. Кроме того, при использовании электронных устройств никотиновая зависимость формируется быстрее, и она более сильная.

Поэтому вейпы нельзя считать безопасными для дыхательной системы. Они могут быть связаны не только с ХОБЛ, но и с другими повреждениями легких.

— А пассивное курение тоже повышает риск развития ХОБЛ? Можно ли сравнить его влияние с воздействием вейпов?

— Пассивное курение также считается фактором риска развития ХОБЛ. Но исследований, которые позволили бы напрямую сравнить его влияние с воздействием вейпов, недостаточно. Поэтому я не могу утверждать, какой из этих факторов опаснее.

Важно понимать, что вредное воздействие электронных сигарет не ограничивается риском ХОБЛ. Они могут провоцировать и другие заболевания и повреждения легочной ткани.

Были ли в вашей практике случаи, когда ХОБЛ развивалась у совсем молодых людей — например, в 20 лет?

— Самый молодой пациент с ХОБЛ, которого я наблюдала в своей практике, был 22-летним. Причем заболевание у него развилось в достаточно тяжелой форме.

Интересно, что причиной в данном случае стало не курение. Молодой человек работал на производстве по изготовлению столешниц, где не использовал средства индивидуальной защиты. Он устроился туда в 18 лет, а уже к 22 годам у него диагностировали тяжелую ХОБЛ.

— Какие первые признаки заболевания люди чаще всего принимают за обычную усталость или последствия простуды?

— ХОБЛ развивается постепенно и долго может оставаться незамеченной. Люди чаще списывают первые симптомы на усталость, а не на простуду.

Один из главных ранних признаков — одышка. Но человек не всегда воспринимает ее именно как нарушение дыхания. Ему может казаться, что он просто стал хуже переносить физические нагрузки, быстрее устает, теряет выносливость. Например, раньше он спокойно поднимался по лестнице, а теперь начинает задыхаться.

Другой характерный симптом — регулярный кашель, особенно по утрам, нередко с выделением мокроты. Его тоже часто не считают поводом для беспокойства.

Но такие проявления нельзя игнорировать. Если человек замечает, что ему становится труднее дышать, снижается переносимость физических нагрузок или регулярно появляется кашель, необходимо обратиться к врачу.

Симптомы ХОБЛ Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

ХОБЛ можно диагностировать с помощью спирометрии. Это безопасное неинвазивное исследование: пациент выполняет определенные дыхательные маневры в специальный аппарат. По результатам врач оценивает функцию легких и может выявить характерные нарушения.

— Получается, на ранних стадиях человек может даже не замечать, что у него уже есть проблемы с дыханием?

— Да, такое возможно. Но спирометрия позволяет выявить нарушения даже тогда, когда сам человек еще не обращает на них внимания. Если вовремя поставить диагноз и начать лечение, можно остановить дальнейшее прогрессирование заболевания.

— То есть ХОБЛ нельзя вылечить полностью, но можно остановить ее развитие?

Полностью вылечить ХОБЛ на сегодняшний день нельзя. Но мы можем остановить или существенно замедлить дальнейшее прогрессирование заболевания. Для этого необходимо, чтобы пациент отказался от воздействия вредных факторов и регулярно получал назначенное лечение. Наталья Макарьянц главный внештатный специалист‑пульмонолог, доктор медицинских наук

Основу терапии составляют ингаляционные препараты. Они доставляются непосредственно в дыхательные пути.

Почему нельзя полностью восстановить легкие после развития ХОБЛ?

— Дело в природе самого заболевания. Под воздействием вредных веществ в бронхах происходят структурные изменения — так называемое ремоделирование. Они могут быть отчасти необратимыми, поэтому вернуть дыхательные пути в первоначальное состояние мы не всегда можем.

Но если человек прекращает контакт с вредным фактором, например бросает курить или уходит с производства, где вдыхал опасную пыль, мы можем уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшее повреждение бронхов.

К сожалению, существует миф, что после многолетнего курения нельзя резко бросать. Некоторые считают: если человек курил 30 лет, то уже нет смысла отказываться от сигарет. Это опасное заблуждение.

Каждая новая сигарета поддерживает имеющиеся нарушения в бронхах и способствует дальнейшим изменениям в их структуре. Поэтому отказ от курения необходим на любой стадии заболевания. Наталья Макарьянц главный внештатный специалист‑пульмонолог, доктор медицинских наук

— Правильно ли я понимаю, что сначала вредное воздействие затрагивает бронхи, а затем уже легочную ткань?

— Да, в первую очередь изменения происходят в бронхах. Они устроены по принципу дерева: сначала идут крупные дыхательные пути, затем всё более мелкие. Самые маленькие бронхи называются бронхиолами, они заканчиваются альвеолами — небольшими воздушными мешочками, в которые поступает вдыхаемый воздух, а уже далее в легочном интерстиции происходит газообмен.

При вдыхании вредных веществ изменения затрагивают преимущественно мелкие бронхи и бронхиолы. В результате нарушается движение воздуха: ему становится сложнее поступать в альвеолы и выходить из них. Именно поэтому заболевание называется обструктивным, оно связано с нарушением проходимости дыхательных путей.

— Насколько сильно отказ от курения влияет на прогноз заболевания?

— Очень сильно. Отказ от курения позволяет убрать один из главных факторов, который поддерживает воспаление и повреждение бронхов. В результате прогноз существенно улучшается.

То же самое касается профессиональных факторов: если заболевание связано с условиями труда, необходимо прекратить контакт с вредными веществами. Например, сменить место работы или обеспечить надлежащую защиту органов дыхания.

— А если молодой человек продолжит курить, насколько быстро может прогрессировать болезнь?

— Здесь всё индивидуально. Многое зависит от того, сколько человек курит, как часто и насколько интенсивно подвергается воздействию вредных факторов. Но если контакт с причиной заболевания сохраняется, ХОБЛ будет прогрессировать.

Кроме того, при этом заболевании возможны обострения. В такие периоды усиливаются кашель и одышка, увеличивается количество мокроты. Симптомы могут нарастать в течение нескольких дней.

Более половины обострений, по имеющимся данным, связаны с инфекциями нижних дыхательных путей. Каждое обострение может ухудшать прогноз заболевания, поскольку ведет пусть к небольшой, но, увы, необратимой утрате легочной функции. Наталья Макарьянц главный внештатный специалист‑пульмонолог, доктор медицинских наук

Раньше мы считали значимым фактором риска два обострения в год. Сейчас даже одно обострение за год рассматривается как неблагоприятный признак, который необходимо учитывать при выборе лечения.

Поэтому большое значение имеет профилактика инфекций. В частности, пациентам с ХОБЛ рекомендуется обсудить с лечащим врачом вакцинацию против пневмококковой инфекции. Она помогает снизить риск инфекционных осложнений и обострений заболевания.

— Какие современные методы лечения ХОБЛ применяются сегодня?

— Основной метод лечения — ингаляционная терапия. Препараты доставляются непосредственно в дыхательные пути, что позволяет воздействовать на бронхи адресно.

Арсенал таких лекарств постоянно расширяется. Появляются новые препараты и производители, в том числе отечественные.

Для отдельных пациентов с тяжелым течением заболевания, которым недостаточно стандартной ингаляционной терапии, могут применяться и другие современные методы, в том числе таргетная терапия. Выбор лечения всегда зависит от состояния пациента, особенностей течения болезни и наличия обострений.

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