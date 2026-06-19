Ядерным оружием Россия ответит в случае посягательства на ее территориальную целостность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Текущая международная ситуация несет риски прямого конфликта между НАТО и Россией, который может быстро перейти в фазу ядерного противостояния. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. При этом Украину рассматривают в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В МИД подчеркнули, что эта статья изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

Чтобы избежать такого сценария, глава МИД считает, что Россия и Европа могут возобновить диалог. Однако для этого нужно восстановить доверие, которые подорвали действия Запада.

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны», — отметил министр иностранных дел.

О чем еще сказал Лавров:

весь опыт последних лет показывает, что переговоры с Россией для Европы — обманная тактика. Европа приписывает России агрессивные планы, это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры;

Европа хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого тянуть время различными способами. Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского;

Европа заинтересована в поражении России в конфликте, с ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем.