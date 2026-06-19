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Политика В МИД России заявили о рисках ядерного конфликта с НАТО: тревожный сценарий

В МИД России заявили о рисках ядерного конфликта с НАТО: тревожный сценарий

Публикуем главные заявления министра иностранных дел

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Ядерным оружием Россия ответит в случае посягательства на ее территориальную целостность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЯдерным оружием Россия ответит в случае посягательства на ее территориальную целостность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ядерным оружием Россия ответит в случае посягательства на ее территориальную целостность (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Текущая международная ситуация несет риски прямого конфликта между НАТО и Россией, который может быстро перейти в фазу ядерного противостояния. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. При этом Украину рассматривают в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В МИД подчеркнули, что эта статья изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

Чтобы избежать такого сценария, глава МИД считает, что Россия и Европа могут возобновить диалог. Однако для этого нужно восстановить доверие, которые подорвали действия Запада.

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны», — отметил министр иностранных дел.

О чем еще сказал Лавров:

  • весь опыт последних лет показывает, что переговоры с Россией для Европы — обманная тактика. Европа приписывает России агрессивные планы, это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры;

  • Европа хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого тянуть время различными способами. Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского;

  • Европа заинтересована в поражении России в конфликте, с ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем.

Ядерным оружием Россия ответит в случае посягательства на ее территориальную целостность. Эти и другие условия закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». О том, при каких обстоятельствах можно использовать это оружие, рассказали в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Конфликт Ядерное оружие МИД НАТО Сергей Лавров
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Европа и Россия пострадают а с остальными всё будет нормально.
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Гость
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