Придется платить: новое заявление Ирана разгневало Трампа. Главное о ситуации на Ближнем Востоке

Трамп не согласен с политикой Ирана Источник: Marco Bello / Reuters

Военное напряжение между США и Ираном не ослабевает. Так, новое заявление представителей Исламской Республики о том, что за проход через Ормузский пролив будут брать плату, разгневало американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома осудил такое предложение и заявил, что это «международный водный путь». В свою очередь, стали известны подробности нового проекта мирного плана для урегулирования конфликта в Персидском заливе. По данным иранского СМИ, в обмен на подписание Тегераном соглашения Вашингтон снимет санкции. Подробнее обо всех событиях на Ближнем Востоке читайте в нашем материале.

Стали известны детали проекта мирного соглашения США и Ирана

Проект соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном некоторых условий. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Указывается, что Вашингтон готов пойти на постепенную отмену антииранских рестрикций в рамках будущего соглашения, но от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий двустороннего соглашения. Ключевые условия упомянутого соглашения, по информации Al Arabiya, включают следующее:

немедленное, всеобъемлющее, безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сухопутный, морской и воздушный;

взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;

прекращение военных операций и информационной войны;

заключение обязательства уважать суверенитет, территориальную целостность и не вмешиваться во внутренние дела;

гарантии свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;

совместный механизм контроля за выполнением и разрешением споров;

переговоры по «нерешенным вопросам» начнутся в течение семи дней;

постепенная отмена санкций США против Ирана в обмен на приверженность Тегерана условиям соглашения;

проект соглашения подтверждает соответствие международному праву и Уставу ООН;

соглашение вступит в силу немедленно, как только обе стороны официально объявят об этом.

Иран обсуждает с Оманом систему пошлин для прохода через Ормузский пролив

Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход через Ормузский пролив. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад.

«Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством», — заявил посол.

Он добавил, что это повлечет за собой расходы, а потому страны, которые хотят воспользоваться проливом, должны платить. После этого заявления президент США Дональд Трамп выступил с осуждением этого предложения.

«Мы хотим, чтобы он был открыт. Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь. Ни одно судно не прибывает в Иран и не отправляется из него без нашего одобрения», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ормузский пролив был фактически перекрыт после начала войны в Иране. До начала конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С 13 апреля Иран пропускает через пролив лишь некоторые суда, в то время как ВМС США блокируют иранские порты. Ограничение судоходства в проливе привело к кризису на мировых энергетических рынках.

Экономист предрек доллар по 50 рублей

Укрепление рубля продолжится, и со временем курс может дойти до 50–60 рублей за доллар. Как заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов, на рост российской валюты повлияли действия США по эскалации конфликта в Иране.

«Рубль был очень сильно недооценен на протяжении многих лет. Поэтому укрепление рубля не надо воспринимать как какую-то опасность», — пояснил экономист Общественной Службе Новостей.