Иран заявил, что американские корабли и войска «окажутся на кладбище»: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Несмотря на мирные инициативы, страны пока не могут договориться Источник: Independent.com

Война на Ближнем Востоке продолжается уже третий месяц, однако участники конфликта до сих пор не могут прийти к общему решению конфликта. США отвергают предложения Ирана. В это же время Тегеран грозит Вашингтону разгромить американскую армию. Собрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за сутки.

Иран направил США мирное предложение

По информации иранских агентств Fars и Tasnim, Тегеран направил Вашингтону документ из 14 пунктов, в котором сформулировал основные условия для прекращения конфликта. Отмечается, что это предложение стало ответом на предыдущий американский проект, состоявший из девяти параграфов.

Иранская сторона требует от США предоставить гарантии ненападения, вывести американские войска из соседних регионов, снять морскую блокаду и разблокировать замороженные активы. Кроме того, Тегеран настаивает на выплате репараций, отмене санкций, прекращении боевых действий на всех направлениях и введении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.

Журналисты телеканала Al Jazeera опубликовали трехэтапный план Ирана по урегулированию конфликта:

Первый этап предполагает трансформацию временного перемирия в постоянный мир в течение 30 дней. В этот период стороны должны постепенно восстановить судоходство в Ормузском проливе, а также подписать взаимное обязательство о ненападении между США, Ираном и Израилем. На втором этапе Иран предлагает возобновить переговоры по ядерной сделке. В частности, Тегеран намерен обсуждать возможность возобновления обогащения урана сверх установленного ранее лимита в 3,6%, руководствуясь «принципом нулевого хранения». Третий этап предусматривает начало стратегического диалога с арабскими государствами региона и создание общей системы безопасности для всего Ближнего Востока.

Трампу не понравилась инициатива Тегерана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новое мирное предложение Ирана, назвав его абсолютно неприемлемым. В беседе с израильским государственным каналом Kan он пояснил, что ознакомился с инициативой Тегерана, но она его не устраивает. При этом Трамп положительно оценил ход «кампании против Ирана», отметив, что она идет весьма успешно.

Кроме того, американский лидер вновь выступил с призывом к президенту Израиля Ицхаку Герцогу помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который сейчас находится под следствием по нескольким коррупционным статьям. Трамп подчеркнул, что Нетаньяху — «премьер-министр военного времени», а без его руководства и собственной поддержки Трампа «Израиля бы не существовало». По мнению Трампа, Нетаньяху должен сосредоточиться на военных вопросах, а не отвлекаться на судебные разбирательства.

США допускают новые удары по Ирану

Дональд Трамп не исключил возобновления ударов по Ирану.

«Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп отказался вдаваться в подробности и уклонился от уточнения, какие именно события могли бы спровоцировать новую атаку со стороны Вашингтона.

2 мая в письме конгрессу Трамп сообщил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска пока останутся в регионе.

Иран жестко пригрозил Вашингтону

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи предупредил США, что в случае морской блокады Ормузского пролива американские корабли и военнослужащие «окажутся на кладбище».

«США — единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцем. Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

До этого Дональд Трамп охарактеризовал блокаду Ормузского пролива как «весьма прибыльное пиратство». В апреле Центральное командование армии США сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, которое пыталось прорвать блокаду в Оманском заливе. Тегеран расценил эти действия как агрессию.

Трамп объявил о начале операции по выводу судов из Ормузского пролива

Президент США объявил о начале операции по выводу судов из Ормузского пролива. По его словам, множество стран обратились к США за помощью, чтобы освободить свои корабли, застрявшие в проливе.

«Мы сообщили этим странам, что проведем их суда безопасно через эти ограниченные водные пути, чтобы они могли свободно и полноценно продолжать свою деятельность», — заявил Трамп.

Операция под названием «Свобода» стартует утром в понедельник.

«Перемещение судов направлено лишь на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого — они стали жертвами обстоятельств», — заявил Трамп.