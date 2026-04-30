Трамп призвал Тегеран молить о пощаде, а там готовят жесткий ответ: всё о войне между США и Ираном

США намерены усилить морскую блокаду в Ормузском проливе Источник: Камран Джебрейли / Associated Press

Прошло два месяца с того дня, как США и Израиль начали войну против Ирана. Тегеран ответил обстрелами израильских городов, ударами по американским военным базам и закрытием Ормузского пролива — узкой части Персидского залива. Вашингтон устроил Исламской Республике морскую блокаду и снимать ее не намерен. Противостояние продолжается: заявления о скором мире сменяют предупреждения о новых атаках. Подробности о ключевых событиях на Ближнем Востоке за последние сутки читайте в нашем материале.

Стороны конфликта не хотят договариваться, обмениваясь угрозами

Президент США Дональд Трамп считает морскую блокаду Ирана более эффективной мерой давления, чем авиаудары, сообщил американский новостной веб-сайт Axios. Глава государства заявил, что не планирует снимать ограничения до достижения соглашения по ядерной программе. Согласно сообщению The Wall Street Journal, американский лидер дал указание разработать план проведения длительной морской блокады Ирана.

«Они хотят договориться. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Я не хочу [снимать ее], потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие», — подчеркнул Трамп.

При этом он в очередной раз призвал руководство Ирана молить о пощаде.

По данным источников Axios, Вашингтон разработал план ограниченных военных ударов на случай срыва переговоров, однако пока не предпринимает активных действий. Трамп заявил о неспособности противника договориться без ядерной сделки.

«Иран не может собраться с силами. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше поумнеть поскорее!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Тегеран предостерег, что продолжение блокады приведет к ответным мерам

Иран предупредил о «беспрецедентных военных мерах» в ответ на морскую блокаду США, заявил высокопоставленный источник в сфере безопасности телеканалу Press TV. По его словам, терпение Тегерана не безгранично, и если Вашингтон продолжит «морское пиратство» в Ормузском проливе, последует жесткий ответ.

Источник подчеркнул, что Иран пытался урегулировать конфликт дипломатически, но в случае сохранения блокады противник столкнется с «совершенно иной реакцией». При этом Тегеран уверен, что благодаря опыту обхода санкций и сухопутным границам справится с давлением лучше, чем США.

Возобновление движения торговых судов через Ормузский пролив после окончания конфликта возможно только при условии, что это не будет угрожать безопасности Ирана. Такую позицию обозначил официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талаи-ник.

США признают силу Ирана

При урегулировании конфликта на Ближнем Востоке безоговорочная капитуляция Ирана даже не будет рассматриваться. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Даже беглый анализ того, как Иран действовал в прошлые годы, когда экспорт был сокращен до минимума, показывает, что они умеют терпеть и находить способы избежать краха», — констатировал Дэвис, отметив, что «безоговорочная капитуляция даже не рассматривается».

В России заявили о важности поддержания мира в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, обсудив в числе прочих вопросов ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер поддержал решение главы американского государства продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, назвав его правильным.

При этом Москва считает, что наземная операция США против Исламской Республики будет опасным шагом. Россия намерена продолжать активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США для стабилизации ситуации.

ОАЭ выходят из ОПЕК+ из-за закрытия Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении с 1 мая покинуть ОПЕК и ОПЕК+. Министр энергетики страны Сухаил Аль Мазруи объяснил: это вызвано в том числе фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, пишет CNBC. Россию о своих планах ОАЭ не предупредили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп решение ОАЭ поддержал, назвав этот шаг «великолепным».

Американское новостное издание Semafor пишет, что ОАЭ вышли из союза, так как не хотят сохранять старые связи ради видимости сплоченности. Страна конкурирует с Саудовской Аравией за туристов и бизнес, и из-за этого региональное единство, которое могло бы появиться из-за конфликта с Ираном, рушится. Разногласия между ними будут только расти, считает издание.

Корпус стражей исламской революции усиливает влияние

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, не ослабила, а усилила влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет Reuters. Вместо смены власти давление во время войны лишь укрепило власть жесткой линии, сосредоточив ее в руках Высшего совета национальной безопасности, офиса верховного лидера Хаменеи и КСИР, который теперь контролирует военную стратегию и ключевые политические решения. Иран не демонстрирует признаков раскола, а командующий КСИР Ахмад Вахиди стал одной из ключевых фигур в стране.

Последствия блокировки Ормузского пролива становятся более заметными

Президент США провел встречу с руководителями американских нефтегазовых компаний, чтобы обсудить последствия конфликта с Ираном. Как сообщает портал Axios, на фоне роста цен на бензин в стране, вызванного увеличением стоимости нефти на мировом рынке из-за сокращения поставок через Ормузский пролив, Трамп и республиканцы в Конгрессе готовятся к возможным политическим последствиям. Ситуация также создает неопределенность для нефтегазовых корпораций.

Германия обвинила президента США в том, что его политические действия привели к сокращению экономического роста Германии. По словам министра финансов ФРГ Ларса Клингбейла, безответственная война Трампа с Ираном стала причиной снижения темпов роста немецкой экономики вдвое.