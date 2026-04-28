Многодетный отец и образцовый чиновник с влиятельным папой: что известно о задержанном 36-летнем мэре Уфы

Ратмир Мавлиев работает мэром Уфы уже 4 года Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В Уфе задержан мэр города Ратмир Мавлиев. Как сообщили в СК Башкирии, 36-летний чиновник попал в поле зрения силовиков из-за истории с санаторием «Радуга»: якобы он потребовал от бизнесменов выкупить там землю и подарить ему. Ратмира Мавлиева задержали на 48 часов по ст. 91 УПК РФ вместе с двумя заместителями, сообщили в Следственном комитете РБ. Он задержан в порядке 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса — его подозревают в совершении преступления и оставляют под стражей на двое суток до предъявления обвинения.

Сообщается, что обыски проводились в кабинете мэра и по месту жительства. Кроме того, источники «Ъ-Уфа» рассказали, что обыски проводились и в Нефтекамске.

UFA1.RU тем временем решил вспомнить, а кто вообще такой Ратмир Мавлиев? Ведь свою политическую карьеру он начинал не в Башкирии.

Влиятельный папа

Ратмир Мавлиев — сын Рафила Мавлиева, известного в Нефтекамске предпринимателя. Город нередко называют Мавликамском из-за влияния четы Мавлиевых. Но прежде отец мэра Уфы служил в милиции, а по сообщениям СМИ, даже возглавлял ОВД города Агидели. Это самый малый город Башкирии, где собирались строить атомную электростанцию.

Любите Агидель? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В 1990-х Рафил ушел в бизнес. Начал с торговли машинами, запчастями, а потом расширился до группы компаний «Абсолют»: к 2010-м, как ранее рассказывал UFA1.RU, фирмы Рафила Мавлиева управляли авторынком, пятью торговыми центрами, городскими телеканалами, охотничьими угодьями и даже парком развлечений в центре Нефтекамска.

Отец мэра управляет вертолетом Источник: rafilmavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впоследствии чета Мавлиевых перешла в сферу строительства и стала застраивать родной город. В некоторых таких домах жили и сами.

В 2024 году UFA1.RU прогулялся по местам, связанным с Мавлиевыми в Нефтекамске, прежде всего, это родной район Касёво. Это частный сектор, где до сих пор есть дом семейства. Он не выделяется каким-то особым богатством: обычный коттедж на два этажа, на той же улице есть более массивные строения. Забор невысокий, буквально по грудь, на участке растет несколько деревьев, обилия камер нет.

Так даже и не скажешь, что где-то тут жил мэр Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Компании Рафила Мавлиева построили дома в 24-м микрорайоне. Одной из компаний управлял и сам Ратмир.

24-й микрорайон Нефтекамска Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Рафил же был депутатом и Нефтекамска, и Краснокамского района, даже пытался стать депутатом Госдумы от партии «Правое дело».

Отец мэра — известный бизнесмен Источник: rafilmavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын ушел в бизнес

Ратмир Мавлиев, похоже, поначалу не думал о политике. Сам он говорил, что, как и отец, хотел работать в милиции, но потом всё поменялось.

По данным «Контур.Фокуса», Мавлиев-младший был связан с более чем 20 юридическими лицами. Так, в 2005 году он был в составе учредителей ООО «Автомобильный рынок» из Первоуральска Свердловской области. На тот момент будущему мэру было 16 лет — не исключено, что в базе ошибка.

В 2009 году, в возрасте 20 лет, Ратмир как ИП чинил машины. В 2010-м — занимался торговлей машинами. В 2011 году, в возрасте 22 лет, Ратмир уже единоличный владелец СОК «Медведь» — спорткомплекса рядом с центром Нефтекамска, а также химчистки.

В 23 года он управлял компанией «ТерраМобил» по продаже автомобилей. В 26 лет — совладелец вышеупомянутой ГК «Абсолют», а также СЗ «Терра-Строй», который возводил дома в 24-м микрорайоне. В активах были ЧОП, торговля авто в Нефтекамске и Ижевске, рекламное агентство, кроме того, будущий мэр выступал учредителем Федерации спортивной борьбы в Нефтекамске.

Будущий мэр Нефтекамска и Уфы пропагандировал здоровый образ жизни Источник: ratmir.mavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К этому времени Ратмир Мавлиев получал образование в БашГУ — в институте права, где когда-то учился и преподавал глава Башкирии Радий Хабиров. Попутно будущий чиновник учился в Москве — в школе бизнеса.

Впрочем, судя по словам Ратмира Мавлиева в интервью UFA1.RU, не всегда бизнес — это сидеть в кабинете.

«Когда жил в Москве, занимался автобизнесом, гнал машины из Москвы. Выезжал в девять часов вечера, специально, чтобы без пробок, и доезжал на следующий день к четырем часам. И по Москве часто ездил. Когда в Татарстане работал, тоже много ездил, очень долго „жил“ в машине — у меня в ней костюмы были. Надо мной знакомые смеялись, что у меня вся одежда в багажнике», — говорил мэр Уфы.

Ратмир Мавлиев — на снимке ему 27 лет Источник: ratmir.mavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Счастье работать дома

Короче, жизнь, казалось, была предрешена.

Но в 2015 году Мавлиев-младший начал политическую карьеру в Татарстане. Он обосновался в поселке Уруссу на границе с Башкирией, где в местном исполкоме был замруководителя по инфраструктурному развитию. Кроме того, в Уруссу заехала фирма «Горизонт», являвшаяся частью вышеупомянутого «Абсолюта», и построила завод по производству изделий из пластмассы.

В том же году Мавлиев получил диплом победителя конкурса «Предприниматель года» в Татарстане.

Уже в 2016 году Ратмир Мавлиев был советником главы Альметьевского района Татарстана. Занимался инвестициями.

А в 2019 году он вернулся в родной Нефтекамск — занял там должность мэра. Тогда депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Еще бы, ведь в совете депутатов находился его отец. Примечательно, что 30-летний Ратмир занял должность вместо Рашита Давлетова, к которому возникли вопросы у силовиков.

В администрации главы Башкирии так прокомментировали назначение: «Радий Фаритович приглашал к себе ряд уважаемых людей города Нефтекамска. После долгого обсуждения на вакантное место назначен Мавлиев Ратмир Рафилович».

На Дне города Нефтекамска Источник: ratmir.mavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во время пандемии коронавируса и карантина местная молодежь продолжала тусоваться в клубах и ресторанах. Мавлиев отправился в рейд с силовиками. Потом участники вечеринки публиковали в соцсетях видео о том, что их веселье прервал мэр, на месте же чиновника обложили нелестными высказываниями.

В июле 2020 года в соцсетях завирусилось видео о том, как отец мэра гоняет коров на вертолете. Сам Рафил Мавлиев уверял, что отпугивал чужой скот, который поедал траву его лошадей.

Через год Мавлиев-младший встретился с известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. Тот после прогулки по Нефтекамску, к удивлению всей Башкирии, заявил: «Я просто завидую жителям». Особенно блогера впечатлил лес в центре города — он и правда огромный.

Мавлиев и Лебедев Источник: Ратмир Мавлиев / Vk.com

В 2022 году мэр Уфы Сергей Греков подал в отставку. На его место пророчили Ратмира Мавлиева. Сам чиновник говорил UFA1.RU, что планов по переезду у него нет, но уже через неделю он объявил об уходе. Тогда же стало известно, что 32-летний Ратмир Мавлиев всё же займет пост руководителя города Уфы: депутаты горсовета проголосовали единогласно за.

«Это для меня большая ответственность и большой вызов. Уверен, вместе с вами мы будем вырабатывать решения, чтобы улучшать жизнь населения», — сказал Ратмир Мавлиев.

Последний снимок Мавлиева в роли мэра Нефтекамска Источник: ratmir.mavliev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многодетный отец

На момент вступления на должность мэра Уфы у Мавлиева-младшего было уже двое детей. Все от одной жены — Влады, уроженки Стерлитамакского района. Свадьбу пара сыграла в 2018 году на родине избранницы.

Ратмир и Влада (пара по центру) со своими друзьями Источник: Алина Гизатуллина / Vk.com

Влада занималась бизнесом: строительством, торговлей авто, техобслуживанием, займами, страхованием и другим. Поэтому UFA1.RU в 2022 году предполагал, что 25-летняя Влада Мавлиева владела автосалоном. Она нечасто появлялась на публичных снимках: в 2023 году ее засняли, когда она разбивала бутылку о сторожевой корабль «Уфа», а в 2024-м она появилась на общем семейном снимке.

В мае 2025 года мэр Уфы стал многодетным отцом: помимо двух сыновей в их семье теперь еще и дочь.

Семья мэра посетила уфимского Деда Мороза Источник: Ратмир Мавлиев / Vk.com

Деньги любят счет

Будучи мэром Нефтекамска, Ратмир Мавлиев зарегистрировал доход в 5 миллионов рублей, а также много имущества: дома на 111,1 и 30,3 квадрата, земля 1,1 тысячи квадрата, два гаража, помещение на 287,3 квадрата, Toyota Land Cruiser и прицеп. Более того, вместе с женой и несовершеннолетним сыном Имраном они имели в пользовании также квартиру 67,6 квадрата, еще один дом 96,7 квадрата и земельный участок 1075 квадратов.

Через год часть имущества ушла: «Крузак», гараж, два дома и земля. Появились прицеп, квартира на 47,7 квадрата (собственность жены). Доходы мэра значительно выросли — до 13,7 миллиона рублей, у жены — 1,5 миллиона. При этом в декларации не было указано, что они совершали какие-то сделки.

Парк «Гулливер» в Нефтекамске, на фоне справа — МФК «Урал», принадлежащий семье Мавлиевых Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В 2022 году, когда Ратмир Мавлиев возглавил администрацию Уфы, президент России разрешил чиновникам не публиковать декларации о доходах. Поэтому дальнейший заработок мэра остается скрыт за семью печатями. Однако в ходе пресс-конференции на вопрос журналиста UFA1.RU Мавлиев ответил: «Средняя заработная плата у меня где-то 250 тысяч рублей в месяц со всеми начислениями».

Тогда же мы задали вопрос, желает ли он дойти до поста главы Башкирии. Ратмир Мавлиев ответил крылатой фразой: «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». Но добавил: «Но не надо делать так, чтобы создавать проблемы своему руководителю, который тебе доверился. Ни в коем случае так нельзя делать. У нас с [действующим главой Башкирии] Радием Фаритовичем [Хабировым] очень четкое взаимопонимание. Не было бы его поддержки, поверьте, многие проекты не были бы реализованы».

Отметим, что срок полномочий мэра в Уфе составляет пять лет. У Мавлиева был еще год до возможного переизбрания.

Мэр часто показывал, что ездит по городу на велосипеде Источник: Булат Салихов / UFA1.RU