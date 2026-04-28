Многодетный отец и образцовый чиновник с влиятельным папой: что известно о задержанном 36-летнем мэре Уфы

В Уфе задержан мэр города Ратмир Мавлиев. Как сообщили в СК Башкирии, 36-летний чиновник попал в поле зрения силовиков из-за истории с санаторием «Радуга»: якобы он потребовал от бизнесменов выкупить там землю и подарить ему. Ратмира Мавлиева задержали на 48 часов по ст. 91 УПК РФ вместе с двумя заместителями, сообщили в Следственном комитете РБ. Он задержан в порядке 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса — его подозревают в совершении преступления и оставляют под стражей на двое суток до предъявления обвинения.
Сообщается, что обыски проводились в кабинете мэра и по месту жительства. Кроме того, источники «Ъ-Уфа» рассказали, что обыски проводились и в Нефтекамске.
UFA1.RU тем временем решил вспомнить, а кто вообще такой Ратмир Мавлиев? Ведь свою политическую карьеру он начинал не в Башкирии.
Влиятельный папа
Ратмир Мавлиев — сын Рафила Мавлиева, известного в Нефтекамске предпринимателя. Город нередко называют Мавликамском из-за влияния четы Мавлиевых. Но прежде отец мэра Уфы служил в милиции, а по сообщениям СМИ, даже возглавлял ОВД города Агидели. Это самый малый город Башкирии, где собирались строить атомную электростанцию.
В 1990-х Рафил ушел в бизнес. Начал с торговли машинами, запчастями, а потом расширился до группы компаний «Абсолют»: к 2010-м, как ранее рассказывал UFA1.RU, фирмы Рафила Мавлиева управляли авторынком, пятью торговыми центрами, городскими телеканалами, охотничьими угодьями и даже парком развлечений в центре Нефтекамска.
Впоследствии чета Мавлиевых перешла в сферу строительства и стала застраивать родной город. В некоторых таких домах жили и сами.
В 2024 году UFA1.RU прогулялся по местам, связанным с Мавлиевыми в Нефтекамске, прежде всего, это родной район Касёво. Это частный сектор, где до сих пор есть дом семейства. Он не выделяется каким-то особым богатством: обычный коттедж на два этажа, на той же улице есть более массивные строения. Забор невысокий, буквально по грудь, на участке растет несколько деревьев, обилия камер нет.
Компании Рафила Мавлиева построили дома в 24-м микрорайоне. Одной из компаний управлял и сам Ратмир.
Рафил же был депутатом и Нефтекамска, и Краснокамского района, даже пытался стать депутатом Госдумы от партии «Правое дело».
Сын ушел в бизнес
Ратмир Мавлиев, похоже, поначалу не думал о политике. Сам он говорил, что, как и отец, хотел работать в милиции, но потом всё поменялось.
По данным «Контур.Фокуса», Мавлиев-младший был связан с более чем 20 юридическими лицами. Так, в 2005 году он был в составе учредителей ООО «Автомобильный рынок» из Первоуральска Свердловской области. На тот момент будущему мэру было 16 лет — не исключено, что в базе ошибка.
В 2009 году, в возрасте 20 лет, Ратмир как ИП чинил машины. В 2010-м — занимался торговлей машинами. В 2011 году, в возрасте 22 лет, Ратмир уже единоличный владелец СОК «Медведь» — спорткомплекса рядом с центром Нефтекамска, а также химчистки.
В 23 года он управлял компанией «ТерраМобил» по продаже автомобилей. В 26 лет — совладелец вышеупомянутой ГК «Абсолют», а также СЗ «Терра-Строй», который возводил дома в 24-м микрорайоне. В активах были ЧОП, торговля авто в Нефтекамске и Ижевске, рекламное агентство, кроме того, будущий мэр выступал учредителем Федерации спортивной борьбы в Нефтекамске.
К этому времени Ратмир Мавлиев получал образование в БашГУ — в институте права, где когда-то учился и преподавал глава Башкирии Радий Хабиров. Попутно будущий чиновник учился в Москве — в школе бизнеса.
Впрочем, судя по словам Ратмира Мавлиева в интервью UFA1.RU, не всегда бизнес — это сидеть в кабинете.
«Когда жил в Москве, занимался автобизнесом, гнал машины из Москвы. Выезжал в девять часов вечера, специально, чтобы без пробок, и доезжал на следующий день к четырем часам. И по Москве часто ездил. Когда в Татарстане работал, тоже много ездил, очень долго „жил“ в машине — у меня в ней костюмы были. Надо мной знакомые смеялись, что у меня вся одежда в багажнике», — говорил мэр Уфы.
Счастье работать дома
Короче, жизнь, казалось, была предрешена.
Но в 2015 году Мавлиев-младший начал политическую карьеру в Татарстане. Он обосновался в поселке Уруссу на границе с Башкирией, где в местном исполкоме был замруководителя по инфраструктурному развитию. Кроме того, в Уруссу заехала фирма «Горизонт», являвшаяся частью вышеупомянутого «Абсолюта», и построила завод по производству изделий из пластмассы.
В том же году Мавлиев получил диплом победителя конкурса «Предприниматель года» в Татарстане.
Уже в 2016 году Ратмир Мавлиев был советником главы Альметьевского района Татарстана. Занимался инвестициями.
А в 2019 году он вернулся в родной Нефтекамск — занял там должность мэра. Тогда депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Еще бы, ведь в совете депутатов находился его отец. Примечательно, что 30-летний Ратмир занял должность вместо Рашита Давлетова, к которому возникли вопросы у силовиков.
В администрации главы Башкирии так прокомментировали назначение: «Радий Фаритович приглашал к себе ряд уважаемых людей города Нефтекамска. После долгого обсуждения на вакантное место назначен Мавлиев Ратмир Рафилович».
Во время пандемии коронавируса и карантина местная молодежь продолжала тусоваться в клубах и ресторанах. Мавлиев отправился в рейд с силовиками. Потом участники вечеринки публиковали в соцсетях видео о том, что их веселье прервал мэр, на месте же чиновника обложили нелестными высказываниями.
В июле 2020 года в соцсетях завирусилось видео о том, как отец мэра гоняет коров на вертолете. Сам Рафил Мавлиев уверял, что отпугивал чужой скот, который поедал траву его лошадей.
Через год Мавлиев-младший встретился с известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. Тот после прогулки по Нефтекамску, к удивлению всей Башкирии, заявил: «Я просто завидую жителям». Особенно блогера впечатлил лес в центре города — он и правда огромный.
В 2022 году мэр Уфы Сергей Греков подал в отставку. На его место пророчили Ратмира Мавлиева. Сам чиновник говорил UFA1.RU, что планов по переезду у него нет, но уже через неделю он объявил об уходе. Тогда же стало известно, что 32-летний Ратмир Мавлиев всё же займет пост руководителя города Уфы: депутаты горсовета проголосовали единогласно за.
«Это для меня большая ответственность и большой вызов. Уверен, вместе с вами мы будем вырабатывать решения, чтобы улучшать жизнь населения», — сказал Ратмир Мавлиев.
Многодетный отец
На момент вступления на должность мэра Уфы у Мавлиева-младшего было уже двое детей. Все от одной жены — Влады, уроженки Стерлитамакского района. Свадьбу пара сыграла в 2018 году на родине избранницы.
Влада занималась бизнесом: строительством, торговлей авто, техобслуживанием, займами, страхованием и другим. Поэтому UFA1.RU в 2022 году предполагал, что 25-летняя Влада Мавлиева владела автосалоном. Она нечасто появлялась на публичных снимках: в 2023 году ее засняли, когда она разбивала бутылку о сторожевой корабль «Уфа», а в 2024-м она появилась на общем семейном снимке.
В мае 2025 года мэр Уфы стал многодетным отцом: помимо двух сыновей в их семье теперь еще и дочь.
Деньги любят счет
Будучи мэром Нефтекамска, Ратмир Мавлиев зарегистрировал доход в 5 миллионов рублей, а также много имущества: дома на 111,1 и 30,3 квадрата, земля 1,1 тысячи квадрата, два гаража, помещение на 287,3 квадрата, Toyota Land Cruiser и прицеп. Более того, вместе с женой и несовершеннолетним сыном Имраном они имели в пользовании также квартиру 67,6 квадрата, еще один дом 96,7 квадрата и земельный участок 1075 квадратов.
Через год часть имущества ушла: «Крузак», гараж, два дома и земля. Появились прицеп, квартира на 47,7 квадрата (собственность жены). Доходы мэра значительно выросли — до 13,7 миллиона рублей, у жены — 1,5 миллиона. При этом в декларации не было указано, что они совершали какие-то сделки.
В 2022 году, когда Ратмир Мавлиев возглавил администрацию Уфы, президент России разрешил чиновникам не публиковать декларации о доходах. Поэтому дальнейший заработок мэра остается скрыт за семью печатями. Однако в ходе пресс-конференции на вопрос журналиста UFA1.RU Мавлиев ответил: «Средняя заработная плата у меня где-то 250 тысяч рублей в месяц со всеми начислениями».
Тогда же мы задали вопрос, желает ли он дойти до поста главы Башкирии. Ратмир Мавлиев ответил крылатой фразой: «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». Но добавил: «Но не надо делать так, чтобы создавать проблемы своему руководителю, который тебе доверился. Ни в коем случае так нельзя делать. У нас с [действующим главой Башкирии] Радием Фаритовичем [Хабировым] очень четкое взаимопонимание. Не было бы его поддержки, поверьте, многие проекты не были бы реализованы».
Отметим, что срок полномочий мэра в Уфе составляет пять лет. У Мавлиева был еще год до возможного переизбрания.
Теперь следователям СК предстоит выяснить, есть ли в действиях руководителя администрации признаки коррупции или же иных преступлений. Все подробности мы собираем в отдельном материале.