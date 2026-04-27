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Политика Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества — на его место назначен Игорь Чайка

Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества — на его место назначен Игорь Чайка

Рассказываем о перестановках

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Документ о назначении нового руководителя Россотрудничества подписал Путин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДокумент о назначении нового руководителя Россотрудничества подписал Путин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Документ о назначении нового руководителя Россотрудничества подписал Путин

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Одновременно другим указом президент освободил от этой должности Евгения Примакова, который возглавлял агентство с 25 июня 2020 года.

Игорю Чайке 37 лет, он родился в 1988 году в Иркутске. Окончил Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина. До назначения на пост главы Россотрудничества Чайка занимал должность заместителя руководителя агентства с 10 марта 2025 года. Ранее, на протяжении четырех лет, он был председателем Общественного совета при федеральном агентстве.

Евгений Примаков возглавлял Россотрудничество с 2020 года. 11 февраля текущего года его наградили орденом Почета. Примаков более 20 лет работал журналистом — в том числе освещал военные конфликты.

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Комментарии
28
Гость
29 апреля, 12:04
Варвара краса, толстая щека
Гость
28 апреля, 09:56
При госкормушке пристроены все Чайки/Ковальчуки/Роттенберги/Фрадковы/Патрушевы/Медведевы/ и т.д. и т.п. ..друзьям - все, остальным - закон
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Гость
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