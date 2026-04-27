Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества — на его место назначен Игорь Чайка

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Одновременно другим указом президент освободил от этой должности Евгения Примакова, который возглавлял агентство с 25 июня 2020 года.

Игорю Чайке 37 лет, он родился в 1988 году в Иркутске. Окончил Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина. До назначения на пост главы Россотрудничества Чайка занимал должность заместителя руководителя агентства с 10 марта 2025 года. Ранее, на протяжении четырех лет, он был председателем Общественного совета при федеральном агентстве.

Евгений Примаков возглавлял Россотрудничество с 2020 года. 11 февраля текущего года его наградили орденом Почета. Примаков более 20 лет работал журналистом — в том числе освещал военные конфликты.