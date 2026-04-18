НАТО на грани раскола, а Россия согласилась хранить у себя радиоактивный уран. Главное о ситуации на Ближнем Востоке

Хассан Аммар / Associated Press Источник: Люди возвращаются в свои деревни после прекращения огня между Израилем и Ливаном

Боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся 28 февраля, ослабли. Израиль и Ливан договорились о десятидневном прекращении огня — соглашение получило поддержку ряда государств, в том числе Ирана и России. Ранее о временном перемирии объявили Вашингтон и Тегеран. Однако о полноценном завершении конфликта говорить пока рано — стороны спорят об условиях мира, а ситуация в Ормузском проливе меняется ежедневно. При этом НАТО рискует потерять доверие одного из своих ключевых союзников. Собрали самое важное о ситуации в Персидском заливе в одном материале.

Ормузский пролив: открытие и ограничения

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов до окончания действия режима прекращения огня в Ливане — то есть до 26–27 апреля. Однако суда обязаны получать разрешение от Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Проход военных кораблей по-прежнему запрещен.

Из-за напряженной обстановки в Персидском заливе остаются заблокированными около 20 тысяч моряков и 2 тысячи судов, перевозящих примерно 132 млн баррелей нефти, сообщает CNN.

Тем временем круизный лайнер Celestyal Discovery стал первым пассажирским судном, пересекшим Ормузский пролив после эскалации конфликта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные мониторинга судоходства.

Экипажи американских военных кораблей на Ближнем Востоке вынуждены сокращать рационы и делить порции из-за критического истощения запасов продовольствия, сообщает USA Today со ссылкой на анонимные источники.

Споры о будущем Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что Иран согласился «никогда вновь не закрывать Ормузский пролив». Он также подчеркнул, что морская блокада иранских портов остается в силе и будет сохраняться до полного выполнения всех договоренностей с Тегераном.

Однако иранские агентства Fars и Tasnim сообщили, что если США не снимут блокаду, Тегеран вновь запретит проход всех судов через пролив. Кроме того, торговые суда могут обязать уплачивать пошлину — такое заявление сделал депутат иранского парламента Махмуд Набавиан.

Полное возобновление судоходства, по данным Reuters, возможно лишь после разблокировки западными странами иранских зарубежных активов. Франция предложила для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив задействовать часть своих военных кораблей.

Новые переговоры уже скоро

The Wall Street Journal пишет, что переговоры между США и Ираном могут состояться в понедельник в Пакистане. Однако официальное подтверждение даты и формата переговоров пока отсутствует. Есть и другое предположение по срокам встречи. Согласно Axios, новый раунд может пройти в воскресенье в Исламабаде.

На выступлении в Лас-Вегасе, посвященном достижениям американской администрации в налоговой сфере, Трамп выразил оптимизм: «Дела идут очень хорошо. Война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать всё, что захотим. Она должна закончиться довольно скоро».

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп планирует военную операцию в Иране продолжить.

Одно из условий перемирия — прекращение огня в Ливане — пока соблюдается, но уже появились сообщения о том, что ЦАХАЛ открыл огонь по жилым кварталам Хиама.

Ключевой вопрос — по ядерной программе

Иран согласился на бессрочную приостановку ядерной программы и опроверг слухи о 20-летнем сроке ограничений, написал Bloomberg. В то же время Axios сообщил, что США и Иран обсуждают возможность вывоза части обогащенного урана в третью страну для хранения — как шаг к снижению напряженности.

Россия готова принять уран. Но предложение со стороны США пока не востребовано, подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

НАТО на грани раскола

Трамп отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, написав в Truth Social: «Держитесь подальше — разве что хотите просто загрузить свои корабли нефтью». Ранее он неоднократно выражал недовольство тем, что альянс не поддержал США в конфликте с Ираном.

По сведениям Financial Times, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключены из списка участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу. Франция настаивает, что на саммите должны присутствовать только главы стран ЕС.