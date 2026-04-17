Израиль и Ливан договорились прекратить огонь: главное о войне в Персидском заливе

Военные действия на Ближнем Востоке длятся с 28 февраля Источник: изображение сгенерировано нейросетью / artguru.ai

Боевые действия, которые начались на Ближнем Востоке 28 февраля, снизили свои темпы. Недавно США и Иран заключили временное мирное соглашение, при этом заявления о его нарушении продолжают поступать. На очереди перемирие между Израилем и Ливаном. Представители этих стран договорились о десятидневном прекращении огня. В этом материале собрали главное о ситуации в Персидском заливе за прошедшие сутки.

Перемирие между Израилем и Ливаном

Лидеры Ливана и Израиля договорились о десятидневном прекращении огня, написал Трамп в Truth Social. Режим перемирия начнет действовать с 17 апреля 00:00 мск. Ранее представители двух стран провели в США первую за 34 года встречу.

«Эти два лидера договорились, что для достижения МИРА между своими странами они официально начнут десятидневное прекращение огня с 17:00 по восточному времени (17 апреля 00:00 мск. — РБК)», — написал Трамп.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что встреча с ливанским послом Надой Хамаде Моавад прошла успешно — стороны согласились, что между Израилем и Ливаном должна быть четко обозначенная граница, и договорились продолжить переговоры в ближайшие недели, пишет The Washington Post.

Моавад, в свою очередь, поблагодарила США за организацию дискуссий, призвала к прекращению огня для возвращения перемещенных жителей и указала на тяжелый гуманитарный кризис в Ливане.

В Госдепартаменте США отметили, что участники договорились о прямых переговорах в «удобное для обеих сторон время и в удобном месте».

Иран хочет привлечь США и Израиль к ответу за убийство руководства страны

Иран хочет привлечь США и Израиль к ответственности за убийство руководства своей страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый же день погиб верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, а затем практически вся военная и политическая верхушка страны. В частности, были убиты начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

«Думаю, этого хочет не только Иран, но и всё международное сообщество. Потому что-то, что сделали США и Израиль, — это преступление против мира и безопасности, против человечности», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Багаи.

Предстоящий голод и топливный кризис: последствия войны на Ближнем Востоке

Власти Британии готовят план действий на случай нехватки продуктов и напитков в стране, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет The Times со ссылкой на правительственный документ.

«Великобритания может столкнуться с нехваткой курицы, свинины и других товаров в супермаркетах этим летом. Высокопоставленные чиновники отрабатывали сценарии возможного влияния конфликта на британскую промышленность», — говорится в статье.

Газета отмечает, что сельское хозяйство пострадает сильнее всех. Считается, что «перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который критически необходим для продовольственной индустрии». Также пивоварни в стране рискуют столкнуться с перебоями в работе.

«Критической нехватки продовольствия не ожидается, однако в магазинах может сократиться ассортимент. Чиновники выразили обеспокоенность тем, что последствия будут заметны для населения и могут подорвать заявления правительства о стабильности поставок», — подчеркивается в материале.

В то же время авиакомпании Республики Корея в мае значительно повысят топливные сборы на свои международные рейсы из-за кризиса вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей отрасли.

Республика Корея импортировала почти 70% нефти из стран Персидского залива, причем почти все поставки шли через Ормузский пролив.

По информации агентства, в мае топливный сбор поднимется до 33 уровня. В апреле показатель был на 18 уровне. Настолько большого скачка в уровнях не было с 2016 года, когда ввели эту систему. Причем высший уровень тоже будет объявлен впервые.

В результате топливный сбор ведущей авиакомпании страны Korean Air на международные рейсы в мае составит от $50 до $383. В апреле сбор варьировался в диапазоне от $28,5 до $205. К примеру, топливный сбор при полете в Нью-Йорк, Париж и Лондон подорожает примерно на 86%.

Заявления мировых стран по ситуации в Персидском заливе

Китай заявил Соединенным Штатам об отсутствии намерений поставлять вооружения Ирану, заявил военный министр США Пит Хегсет на брифинге для журналистов.

Россия переживает, что в ходе конфликта США и Ирана пострадали страны Персидского залива, и участвует в диалоге для достижения мира в регионе, отметила Валентина Матвиенко.

Германия готова принять участие в возможной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, задействовав свои возможности по разминированию и морской разведке, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Война США и Израиля против Ирана приведет к росту инфляции и ухудшению покупательной способности населения Нидерландов, говорится в докладе Центрального бюро планирования королевства.

Астане и Тегерану пришлось заморозить многие совместные проекты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после атак США и Израиля на Иран, сообщил замглавы МИД Казахстана Арман Исетов.