США не хотят продлевать перемирие с Ираном: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Военные действия на территориях Ирана и Ливана начались в конце февраля Источник: Ariel Schalit / AP Photo

Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти уже в ближайшие дни. При этом стороны не могут найти согласия в ядерном вопросе и продолжают бороться за контроль над Ормузским проливом. В этом материале собрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за прошедшие сутки.

Новый раунд переговоров может пройти в ближайшие дни

Позиция Штатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров с Ираном пройдет в столице Пакистана Исламабаде в течение ближайших двух дней. Об этом американский лидер сказал в интервью изданию New York Post. При этом пакистанский телеканал Geo TV передает, что встреча может пройти только в конце следующей недели.

На фоне начавшихся переговоров Трамп полагает, что в продлении перемирия с Ираном нет необходимости. Его слова приводит журналист телеканала ABC Джонатан Карл.

«Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю», — процитировал он политика в своей публикации в X.

Журналистка Fox News Мария Бартиромо добавила, что Трамп не планирует возобновлять военную операцию.

«Я спросила его, завершена ли война, и он ответил: „Завершена“», — сообщила она в посте в X.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома хочет заключить с Ираном «крупную сделку», которая поможет наладить странам экономические отношения.

«Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать и присоединиться к мировой экономике», — сказал Вэнс на мероприятии в Университете Джорджии.

Сам Трамп добавил, что сделки с Ираном не будет, если Тегеран не откажется от владения ядерным оружием.

«Во-первых, если они этого не сделают, то сделки не будет. Хорошо, значит, сделки не будет. Вся эта история, по сути, сводится к тому, что отсутствует ядерное оружие, у них не может быть ядерного оружия», — сказал глава США в интервью телеканалу Fox Business.

Позиция Ирана

Тегеран подтвердил, что стороны продолжают переговоры через посредника в виде Пакистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Сейчас продолжаются переговоры через пакистанского посредника, надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход», — приводит его слова РИА Новости.

Багаи добавил, что дата второго раунда переговоров до сих пор не назначена. Он также отметил, что Иран считает неразумными и нереалистичными взгляды, которые делегация США представила во время первых встреч.

Трамп обещает открыть Ормузский пролив

Несмотря на то что США продолжают блокаду Ормузского пролива, через водный путь всё же прошло несколько судов. Телеканал CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера объяснил, что это нельзя считать нарушением блокады.

По словам Купера, американские военные заблокировали иранские порты и морскую торговлю. При этом движение кораблей, которые не связаны с Ираном, операция не затрагивает.

Трамп в соцсети TruthSocial написал, что в скором времени сделает проход через Ормузский пролив свободным для всех. Он добавил, что, в частности, это поможет Китаю.

«Я делаю это для них (для Китая. — Прим. ред.), а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они согласились не поставлять оружие в Иран. Председатель Си Цзиньпин обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо!» — отметил Трамп.

Тегеран же заявил, что если США продолжат блокаду пролива, то иранские военные помешают торговле в Оманском и Персидском заливах, а также в Красном море. Об этом сказал командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается неясной.

«США блокируют побережье Ирана. Иран блокирует весь залив. И мы точно не знаем, кто что блокирует, мы пока не знаем, каковы будут последствия», — сказал он в интервью IndiaToday.

Песков также выразил надежду, что стороны продолжат переговоры и заключат сделку. По его словам, последствия конфликта «будут ощущаться еще довольно долго».

С российской нефти не планируют снимать санкции

США не планируют продлевать исключения из своих санкций в отношении нефти РФ, которая находится на танкерах в море. Напомним, в марте Минфин Штатов временно вывел из-под ограничений продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда до 12 марта.

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть. Повторюсь, речь шла о нефти, загруженной на суда до 12 марта. Она вся использована», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Сотни россиян эвакуировали из Ирана

Россия эвакуировала из Ирана 632 человека. Помимо россиян, в это число входят граждане Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины.

«В условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуации из зоны боевых действий 632 человек», — рассказал генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов РИА Новости.

Он отметил, что среди спасенных были сотрудники АЭС «Бушер», моряки, члены семей работников посольства, генконсульства и ряда других российских организаций.

Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Израиль

Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая. Рейсы возможны с 07:00 по 01:00 мск, но запрещены в ночные часы — с 01:00 по 07:00 мск. Воздушное пространство Ирана для российских перевозчиков остается закрытым.

«Рекомендации для авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ продлены до последующего уведомления», — добавили в Росавиации.

При полетах в страны Персидского залива перевозчикам рекомендуют выбирать обходные маршруты и соблюдать рекомендации зарубежные авиавластей.

Военные действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля. 8 апреля при содействии Пакистана стороны договорились о двухнедельном перемирии, а 11 апреля — провели первые переговоры. Делегации обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной программы, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь десятипунктный план Ирана.