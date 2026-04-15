Мир на пороге кризиса, нищеты и космических цен на топливо. Главное о конфликте на Ближнем Востоке

В Бангладеше люди выстраиваются в очередь, опасаясь нехватки топлива из-за войны с Ираном Источник: Махмуд Хоссейн Опу / Associated Press

Ирану и США не удалось достичь договоренностей на переговорах 11 апреля. Прошло три дня: новая дата встречи сторон пока не определена, условия сделки не согласованы. При этом мир призывает к скорейшему завершению конфликта, а экономисты пугают рецессией. Причем негативные последствия для экономики некоторые страны ощущают уже сейчас. Подробнее о противостоянии Вашингтона и Тегерана читайте в нашем материале.

Дальнейшие переговоры могут начаться в ближайшие дни

Второй раунд переговоров США и Ирана, вероятно, пройдет в Исламабаде, но точная дата пока не назначена. По данным Reuters, которое ссылается на представителя иранского посольства в Пакистане, встреча может состояться на текущей или следующей неделе. Чуть позже президент США Дональд Трамп допустил возобновление переговоров США и Ирана уже через пару дней.

«Вам действительно следует оставаться там, поскольку кое-что может произойти в следующие пару дней. И мы в большей степени склонны ехать туда», — сказал американский лидер газете The New York Post.

Стать площадками для диалога изъявили желание Пакистан, Турция и Египет. Пока же Вашингтон и Тегеран продолжают контактировать через посредников.

При этом США считают, что военные цели достигнуты и пора переходить к дипломатии. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News.

Иран выразил готовность продолжать переговоры, но в рамках международного права и без чрезмерных требований со стороны Вашингтона. Об этом сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Условия сделки стали камнем преткновения для сторон

США хотят, чтобы Иран навсегда перестал обогащать уран — это главное условие Вашингтона. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил: «Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас — создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдет».

Иран, в свою очередь, на переговорах в Исламабаде предложил временный вариант: заморозить обогащение на 5 лет. Американцы пока настаивают на гораздо большем — 20-летнем моратории. Из-за такой разницы в цифрах договориться пока не получилось.

Иранский президент Масуд Пезешкиан считает, что США просто не хотят видеть сильный Иран:

«Когда они [США] заявляют, что хотят вернуть нашу нацию и цивилизацию в каменный век, это означает, что они не могут смириться с развитием и мощью Ирана», — приводит его слова агентство IRNA.

Глобальная экономика может погрузиться в рецессию на фоне иранского кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил: если военные действия США и Израиля против Ирана затянутся или расширятся, мировая экономика в 2026 году может вплотную подойти к рецессии. В самом неблагоприятном сценарии рост мирового ВВП составит около 2%, что по меркам фонда уже соответствует глобальному спаду.

Конфликт вокруг Ирана может обойтись странам Азиатско-Тихоокеанского региона в 97–299 млрд долларов, или до 0,8% их совокупного ВВП, говорится в отчете Программы развития ООН. Потери связывают с ростом цен на топливо и продовольствие, скачками транспортных расходов и снижением покупательной способности.

Сильнее всех пострадает Южная Азия — до 183 млрд долларов (3,6 % ВВП). В зоне риска — 14 стран, включая Китай, Индию, Пакистан, Индонезию и другие. Из-за кризиса в бедность могут скатиться почти 9 млн человек, свыше 5 млн из них — в самом Иране.

Цены на нефть пойдут вверх

МВФ акцентировал внимание, что если война на Ближнем Востоке затянется, нефть может подорожать вдвое, а газ для Европы и Азии — втрое. Он считает, что уже в 2026 году баррель будет стоить около 110 долларов, а в 2027-м — 125.

В марте 2026 года цены выросли сильнее, чем когда-либо прежде: военные действия США и Израиля против Ирана вызвали самый большой сбой поставок за всю историю, констатирует Международное энергетическое агентство.

Дефицит нефти уже дает о себе знать. Единственный госзавод по переработке ресурса в Бангладеш — Eastern Refinery — вынужден был остановиться: нефть закончилась. Последнюю порцию переработали 12 апреля. Из-за войны на Ближнем Востоке сорвались две крупные поставки — из Саудовской Аравии и Абу-Даби. А Литва, чтобы хоть немного удержать цены на дизель, просто убрала с него налог на два месяца.

Директор британской авиакомпании Virgin Atlantic Корнил Костер считает, что даже если в Персидском заливе наступит тишина, билеты на самолеты всё равно долго не подешевеют: керосин остался вдвое дороже, чем до войны, и дешеветь не спешит.

Крупнейшие экономики мира излучают оптимизм

Заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь указал, что Китай по-прежнему обладает преимуществами и потенциалом для успешного развития внешней торговли, невзирая на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке. Его слова подтверждает резкий рост расчетов за нефть в юанях и реактуализация петроюаня как альтернативы нефтедоллару, о чём пишет агентство Bloomberg.

США тоже не беспокоятся об ослаблении доллара из-за операции против Ирана.

«Во время войны доллар только укрепляется», — сказал министр финансов Скотт Бессент в интервью Semafor. По его словам, конфликт принесет американской экономике «50 лет стабильности» за счет кратковременных усилий.

США продолжают блокаду иранских портов

Военно-морские силы США перекрывают Ормузский пролив. Американский Центральный командный пункт сообщил: за прошедшие сутки ни одно судно, следующее в Иран или из Ирана, не прошло через морскую блокаду. В операции задействованы более 10 тысяч американских военных, десятки кораблей и самолетов.

Мировые лидеры действия Штатов осудили. Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с президентами США и Ирана и попросил обе стороны не мешать судоходству через участок. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также не поддержал инициативу Вашингтона. Пересмотреть решение о блокаде призвала и Малайзия.

При этом Иран планирует приложить максимум усилий, чтобы товары продолжали поступать в страну и вывозиться из страны наземными путями, если американцы попытаются перекрыть море. Такой приказ получили губернаторы пограничных областей от министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени.

Между тем в Европе подтверждают превосходство Тегерана в проливе. Так, президент Финляндии Александр Стубб указал, что Иран имеет преимущество в войне, поскольку контролирует стратегически важный морской объект.

Ливан остается под обстрелами

За последние сутки израильские авиаудары по югу Ливана унесли жизни минимум 35 человек. С начала марта общее число погибших от бомбардировок выросло до 2124, сообщил государственный Минздрав.

По итогам предварительной встречи в Вашингтоне Ливан и Израиль договорились начать прямые переговоры. Бейрут призвал к немедленному прекращению огня и гуманитарной помощи. Тегеран подтвердил готовность говорить напрямую и помочь Бейруту обезоружить «террористические группировки».

Мир просит мира

Катар и Саудовская Аравия «подчеркнули необходимость усиления координации и наращивания совместных усилий для закрепления режима прекращения огня и предотвращения дальнейшей эскалации в регионе». Об этом заявили в МИД эмирата.