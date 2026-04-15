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Политика Министерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего

Министерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего

Рассказываем подробности законопроекта

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Министерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМинистерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU
Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект нового закона. В случае его принятия, Министерство обороны сможет получать данные из ЗАГСа в электронном виде. Документ уже появился в базе Госдумы. Рассказываем подробнее о проекте.

Для чего нужна инициатива

Цель предлагаемых изменений — упростить процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций. Сейчас, чтобы оформить льготы или выплаты для военных, их семей или ветеранов, приходится собирать много справок. Если закон примут, Минобороны сможет напрямую запрашивать нужную информацию, например, о браке, разводе, рождении детей или смерти человека прямо из единой базы данных ЗАГСа.

Это должно упростить и ускорить оформление социальных гарантий и компенсаций для:

  • действующих военнослужащих;

  • гражданского персонала армии;

  • ветеранов военной службы;

  • членов их семей.

Кроме того, доступ к этим данным поможет точнее вести воинский учет — то есть поддерживать в актуальном состоянии списки тех, кто обязан служить или находится в запасе, отмечается в пояснительной записке к проекту.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЗАГС Минобороны Данные Госдума
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Комментарии
14
Гость
15 апреля, 08:18
А кто если не мы защитим депутатов их семьи и олигархов с их миллиардным состоянием, а то все яхты и счета в заграничных банках отнимет коварное ната
Гость
15 апреля, 08:11
Да вроде у них и небыло никогда проблем с доступом.
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Гость
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