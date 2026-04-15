Министерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект нового закона. В случае его принятия, Министерство обороны сможет получать данные из ЗАГСа в электронном виде. Документ уже появился в базе Госдумы. Рассказываем подробнее о проекте.
Для чего нужна инициатива
Цель предлагаемых изменений — упростить процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций. Сейчас, чтобы оформить льготы или выплаты для военных, их семей или ветеранов, приходится собирать много справок. Если закон примут, Минобороны сможет напрямую запрашивать нужную информацию, например, о браке, разводе, рождении детей или смерти человека прямо из единой базы данных ЗАГСа.
Это должно упростить и ускорить оформление социальных гарантий и компенсаций для:
действующих военнослужащих;
гражданского персонала армии;
ветеранов военной службы;
членов их семей.
Кроме того, доступ к этим данным поможет точнее вести воинский учет — то есть поддерживать в актуальном состоянии списки тех, кто обязан служить или находится в запасе, отмечается в пояснительной записке к проекту.