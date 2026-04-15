Министерству обороны хотят дать доступ к данным ЗАГСа: для чего

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект нового закона. В случае его принятия, Министерство обороны сможет получать данные из ЗАГСа в электронном виде. Документ уже появился в базе Госдумы. Рассказываем подробнее о проекте.

Для чего нужна инициатива

Цель предлагаемых изменений — упростить процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций. Сейчас, чтобы оформить льготы или выплаты для военных, их семей или ветеранов, приходится собирать много справок. Если закон примут, Минобороны сможет напрямую запрашивать нужную информацию, например, о браке, разводе, рождении детей или смерти человека прямо из единой базы данных ЗАГСа.

Это должно упростить и ускорить оформление социальных гарантий и компенсаций для:

действующих военнослужащих;

гражданского персонала армии;

ветеранов военной службы;

членов их семей.