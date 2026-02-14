Смена места встречи, состава делегаций и проблемные точки: что известно о следующем раунде переговоров по Украине

Россия, Украина и США готовятся к новому раунду переговоров. Состав делегаций и место встречи изменились. Рассказываем, что известно о следующей встрече стран.

Где и когда пройдет встреча

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в Женеве 17 февраля. Выбор этого города в качестве площадки для предстоящего раунда переговоров между Россией, США и Украиной обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто примет участие в переговорах

Состав американской делегации может измениться по сравнению с предыдущими встречами, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако он позже добавил, что в консультациях примут участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, уточнял Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, европейцев на встрече не будет.

Какие темы обсудят

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, предстоящие консультации могут быть посвящены планированию постконфликтного устройства и экономическим вопросам.

Президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, выступает за заключение всеобъемлющего соглашения одним пакетом, как передает Guardian.

«Трамп хочет утвердить мирное соглашение „сразу“, поскольку ему „нравятся вещи в одном большом пакете“, как он сделал со своим „единым, большим, красивым законопроектом“», — заявил Зеленский.

Рубио подчеркнул, что США продолжат работать над условиями, которые примет Россия, и одновременно не приостанавливают программы продажи вооружений для нужд Украины.

Процесс и проблемные точки

Рубио заверил, что США не выйдут из процесса урегулирования, несмотря на сложности в переговорах.

«Мы будем продолжать попытки, потому что эта война не разрешится военным путем. В конце концов она будет урегулирована путем переговоров», — заявил госсекретарь, отвечая на вопрос о возможном сворачивании усилий Вашингтона.

По словам Рубио, сторонам удалось сузить перечень разногласий, однако остаются самые трудные темы.

«Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился», — сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что «до сих пор это (достижение приемлемых для России и Украины условий урегулирования) остается труднодостижимым». Глава Госдепа также отметил, что территориальные требования Москвы остаются сложным пунктом для Киева по политическим причинам.

