Смена места встречи, состава делегаций и проблемные точки: что известно о следующем раунде переговоров по Украине

Россия, Украина и США готовятся к новому раунду переговоров. Состав делегаций и место встречи изменились. Рассказываем, что известно о следующей встрече стран.
Где и когда пройдет встреча
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в Женеве 17 февраля. Выбор этого города в качестве площадки для предстоящего раунда переговоров между Россией, США и Украиной обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кто примет участие в переговорах
Состав американской делегации может измениться по сравнению с предыдущими встречами, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Однако он позже добавил, что в консультациях примут участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, уточнял Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, европейцев на встрече не будет.
Какие темы обсудят
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, предстоящие консультации могут быть посвящены планированию постконфликтного устройства и экономическим вопросам.
Президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, выступает за заключение всеобъемлющего соглашения одним пакетом, как передает Guardian.
«Трамп хочет утвердить мирное соглашение „сразу“, поскольку ему „нравятся вещи в одном большом пакете“, как он сделал со своим „единым, большим, красивым законопроектом“», — заявил Зеленский.
Рубио подчеркнул, что США продолжат работать над условиями, которые примет Россия, и одновременно не приостанавливают программы продажи вооружений для нужд Украины.
Процесс и проблемные точки
Рубио заверил, что США не выйдут из процесса урегулирования, несмотря на сложности в переговорах.
«Мы будем продолжать попытки, потому что эта война не разрешится военным путем. В конце концов она будет урегулирована путем переговоров», — заявил госсекретарь, отвечая на вопрос о возможном сворачивании усилий Вашингтона.
По словам Рубио, сторонам удалось сузить перечень разногласий, однако остаются самые трудные темы.
«Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился», — сказал Рубио.
При этом он подчеркнул, что «до сих пор это (достижение приемлемых для России и Украины условий урегулирования) остается труднодостижимым». Глава Госдепа также отметил, что территориальные требования Москвы остаются сложным пунктом для Киева по политическим причинам.
Предыдущие раунды переговоров
Первый раунд переговоров состоялся 23–24 января, второй — 4–5 февраля. Российскую делегацию на прошедших встречах возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Главным представителем украинской стороны стал секретарь СНБО Рустем Умеров. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять лидера страны Дональда Трампа Джаред Кушнер. По итогам второй встречи Москва и Киев договорились провести обмен 314 военнопленными.
Достижения
