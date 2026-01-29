Трамп лично попросил Путина прекратить удары по Киеву — на одну неделю

Президент США Дональд Трамп сказал, что обратился с личной просьбой к президенту России Владимиру Путину. Трамп попросил его о том, чтобы ВС РФ на одну неделю прекратили удары по Киеву и другим украинским городам. Причиной Трамп назвал сильные морозы.
«А из-за морозов, экстремальных морозов, а у них такая же ситуация, как и у нас, я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели во время этого… Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — цитирует Трампа ТАСС.
По словам Трампа, Путин «согласился это сделать» и «это было очень любезно».
«Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали», — добавил Трамп.
Комментариев с российской стороны по этому поводу пока не поступало. Трамп тем временем добавил, что на переговорах наблюдается «большой прогресс». Он полагает, что конфликт на Украине скоро будет урегулирован.
«[Спецпосланник] Стив Уиткофф, [предприниматель] Джаред [Кушнер] и все остальные работают очень усердно, я думаю, что это вскоре произойдет», — уверен Трамп.