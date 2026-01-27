«Смотрим на очень хорошие вещи». Президент Украины Зеленский готов встретиться с Путиным: что происходит с переговорами

В МИД Украины отметили, что территориальный вопрос остается самым проблемным Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Украинский лидер хочет обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС.

Сибига отметил, что в рамках мирного процесса эти две темы остаются самыми проблемными.

«Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — сказал глава МИД изданию «Европейская правда».

Он также отметил, что Украина собирается подписать 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта с США. Затем этот документ США подпишет с Россией. При этом участия Евросоюза не предполагается.

Сибига добавил, что переговоры еще продолжаются, и уточнил, что Евросоюз всё же присутствует в мирном процессе и договоренностях о гарантиях безопасности.

Об урегулировании украинского конфликта высказался и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в переговорах есть значительный прогресс.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — сказал Трамп журналистам 27 января в трансляции Sky News.

Он также добавил, что перемирие может наступить уже совсем скоро, и отметил, что хочет прекращения кровопролития.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал Трамп в эфире в интервью радиостанции WABC.

Напомним, 23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта. В них приняли участие представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы. Предположительно, на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Президент Украины после консультаций заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на земли.