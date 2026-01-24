НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

1 м/c,

зап.

 761мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Пельмени из аэрогриля
Новые объединения в образовании
Превышен эпидпорог
Аномальная стужа
Убийство из ревности
Самолеты в Нарьян-Мар
Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Без этого соглашение невозможно: в МИД РФ обозначили условия для урегулирования конфликта на Украине

Без этого соглашение невозможно: в МИД РФ обозначили условия для урегулирования конфликта на Украине

Переговорные команды в Абу-Даби изучают сразу несколько документов по миру

293
В МИД РФ считают, что без решения территориального вопроса украинский кризис решить не получится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ МИД РФ считают, что без решения территориального вопроса украинский кризис решить не получится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В МИД РФ считают, что без решения территориального вопроса украинский кризис решить не получится

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ОАЭ в закрытом формате проходит второй раунд трехсторонних встреч России, Украины и США. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал о важных условиях, на основании которых Россия и Украина должны заключить мирное соглашение.

По его словам, без решения территориального вопроса долгосрочного урегулирования украинского кризиса достигнуть не удастся. Кроме того, нужно устранить первопричины созданного Западом кризиса.

«Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии», — отметил Полищук в разговоре с РИА Новости.

В настоящее время переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают четыре документа, которые должны лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной. Один из таких документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

Также стороны планируют рассмотреть возможность частичного прекращения огня. С такой инициативой выступают представители США и Украины.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Политика Россия Украина США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 минут
Какой смысл был ехать на переговоры?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Рекомендуем