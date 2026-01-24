Без этого соглашение невозможно: в МИД РФ обозначили условия для урегулирования конфликта на Украине

В МИД РФ считают, что без решения территориального вопроса украинский кризис решить не получится Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ОАЭ в закрытом формате проходит второй раунд трехсторонних встреч России, Украины и США. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал о важных условиях, на основании которых Россия и Украина должны заключить мирное соглашение.

По его словам, без решения территориального вопроса долгосрочного урегулирования украинского кризиса достигнуть не удастся. Кроме того, нужно устранить первопричины созданного Западом кризиса.

«Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии», — отметил Полищук в разговоре с РИА Новости.

В настоящее время переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают четыре документа, которые должны лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной. Один из таких документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.