В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины

Переговоры с участием делегаций России, США и Украины в ОАЭ уже начались.
Ранее телеканал Sky News сообщил о старте переговоров между странами. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Корреспонденту телеканала было неизвестно, находятся ли российская и украинская делегации в одной комнате.
Украинское издание «Страна», отмечало, что прибывшие члены делегаций могли заранее начать неформальные обсуждения. В итоге официально о старте встречи сообщили в МИД ОАЭ.
Известно, что в состав российской делегации входит начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие представители Минобороны.
Новость дополняется