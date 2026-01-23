НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины

Об этом сообщили в МИД ОАЭ

198
В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины
Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Переговоры с участием делегаций России, США и Украины в ОАЭ уже начались.

Ранее телеканал Sky News сообщил о старте переговоров между странами. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Корреспонденту телеканала было неизвестно, находятся ли российская и украинская делегации в одной комнате.

Украинское издание «Страна», отмечало, что прибывшие члены делегаций могли заранее начать неформальные обсуждения. В итоге официально о старте встречи сообщили в МИД ОАЭ.

Известно, что в состав российской делегации входит начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие представители Минобороны.

Новость дополняется

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
5
Гость
47 минут
Только и знают, что Эмиратам мотаться за гос. счет, а результата не было и нет.
Гость
47 минут
Очень интересно.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем