Россия, Украина и США сядут за стол переговоров: о чем договорились Путин и Уиткофф на встрече в Кремле — главные заявления

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Встреча продлилась более трех с половиной часов. Как и ожидалось, основной темой стал мирный договор по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, разговор сложился конструктивным и предельно откровенным.

По его словам, участники встречи отметили, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно.

«Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал Ушаков.

Как отметил помощник президента, РФ продолжит решать вопрос на поле боя, пока не будет достигнуто урегулирование.

Участники встречи договорились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

«Американцы, надо признать, многое сделали для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча [в Абу-Даби] пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании», — сказал помощник президента.

Переговорная группа России по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ. По словам Ушакова, начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавит переговорную группу России для контактов с США и Украиной. Также в нее вошел спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Представители Кремля перед отправлением в Абу-Даби получили конкретные инструкции от президента РФ Владимира Путина.

Наряду с трехсторонней российско-американско-украинской встречей пройдет заседание между представителями России и США.

«В Абу-Даби также встретятся руководители двусторонней группы по экономическим делам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф», — добавил Ушаков.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с представителями США темы касательно Совета мира и Гренландии.

«При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе»», — сообщил помощник президента РФ.

В тот момент, когда шли переговоры, президент США Дональд Трамп поддержал идею использования этих средств в качестве взноса в Совет мира. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Швейцарии в Соединенные Штаты.