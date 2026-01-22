Спецпосланник Трампа прибыл в Кремль на встречу с Путиным: что планируют обсудить за закрытыми дверями

Сколько продлятся переговоры, пока неизвестно Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча представителей Соединенных Штатов и главы РФ проходит за закрытыми дверями, без представителей прессы. Однако уже известно, какие вопросы планируют сегодня обсудить.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

В Кремле сообщили, что встреча уже началась. Со стороны России в ней также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Вместе с Уиткоффом и Кушнером впервые в Россию на переговоры прибыл комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Федеральная служба по закупкам отвечает за все госзаказы, через неё проходят миллиарды долларов контрактов. Вероятно означает, что США обсуждают не только политику, но и возможные экономические и технологические вопросы.

Как ранее заявлял Стивен Уиткофф, основной темой станет мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Владимиру Путину заранее предоставили текст договора, чтобы российские власти могли с ним ознакомиться и внести свои корректировки.

Также президент России планирует обсудить с представителями США использование замороженных активов РФ. Как ранее сообщил Путин, наша страна готова предоставить 1 млрд долларов из этих средств в «Совет мира», созданный Трампом, чтобы поддержать жителей Палестины.