НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

3 м/c,

вос.

 762мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Политика Спецпосланник Трампа прибыл в Кремль на встречу с Путиным: что планируют обсудить за закрытыми дверями

Спецпосланник Трампа прибыл в Кремль на встречу с Путиным: что планируют обсудить за закрытыми дверями

Об итогах встречи сообщат после ее завершения

191
Сколько продлятся переговоры, пока неизвестно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСколько продлятся переговоры, пока неизвестно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сколько продлятся переговоры, пока неизвестно

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча представителей Соединенных Штатов и главы РФ проходит за закрытыми дверями, без представителей прессы. Однако уже известно, какие вопросы планируют сегодня обсудить.

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

В Кремле сообщили, что встреча уже началась. Со стороны России в ней также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Вместе с Уиткоффом и Кушнером впервые в Россию на переговоры прибыл комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Федеральная служба по закупкам отвечает за все госзаказы, через неё проходят миллиарды долларов контрактов. Вероятно означает, что США обсуждают не только политику, но и возможные экономические и технологические вопросы.

Как ранее заявлял Стивен Уиткофф, основной темой станет мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Владимиру Путину заранее предоставили текст договора, чтобы российские власти могли с ним ознакомиться и внести свои корректировки.

Также президент России планирует обсудить с представителями США использование замороженных активов РФ. Как ранее сообщил Путин, наша страна готова предоставить 1 млрд долларов из этих средств в «Совет мира», созданный Трампом, чтобы поддержать жителей Палестины.

Песков подчеркнул, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Переговоры США Россия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Опять воду в ступе толочь будут. Ожидаемо.
Гость
1 час
шёл 380-ый день переговоров
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем