Всё свелось к одному вопросу. Спецпосланник Трампа объявил о старте финальной части переговоров по Украине

Уиткофф рассказал о возможном создании беспошлинной зоны на Украине Источник: Alex Brandon / AP Photo

Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на завершающей стадии и свелись к решению одного ключевого вопроса. Об этом он сообщил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе перед вылетом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты [решения] этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем», — сказал он на полях ВЭФ.

Уиткофф выразил оптимизм, отметив значительный прогресс за последние недели.

«Если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция», — заявил спецпосланник президента США.

Помимо политического урегулирования, на переговорах обсуждаются и экономические перспективы Украины. Уиткофф подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает создать на территории страны беспошлинную торговую зону, назвав эту идею амбициозной.

Дипломатический график спецпосланника остается плотным. Уиткофф отметил, что после визита в Москву отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы не остаемся [в Москве], а сразу отправимся в Абу-Даби. Это важная информация, потому что в Абу-Даби [будут функционировать] рабочие группы, военные с военными, [будут обсуждаться вопросы] процветания [экономики]», — заявил Уиткофф.

Встреча Путина с спецпосланником Трампа должна состояться 22 января. Уиткофф в интервью Bloomberg TV уточнял, что в четверг вечером отправится в Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители США прибудут около 19–20 часов (мск).

По данным Bloomberg, Владимир Путин получил черновик документа, согласованный американцами с украинскими и европейскими партнерами. Это было сделано специально, чтобы российская сторона могла подготовить свои замечания до визита.

Песков подчеркнул, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.