Предварительные обсуждения уже прошли Источник: Kremlin.ru

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Информацию о грядущих переговорах подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Русские пригласили нас приехать, и это с их стороны очень важное заявление», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США в интервью Bloomberg TV уточнил, что в четверг вечером отправится в Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером. По данным издания, Владимир Путин получил новый проект мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в начале января.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев неофициально передал Владимиру Путину черновик документа, согласованный американцами с украинскими и европейскими партнерами. Это было сделано специально, чтобы российская сторона могла подготовить свои замечания до визита.

В Кремле новое предложение, несмотря на сохраняющиеся разногласия, оценили как «значительный шаг вперед». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл продолжение диалога с США «необходимым, своевременным и важным».

Сам Уиткофф накануне визита заявлял о значительном прогрессе, отметив, что инициатива встречи исходит от Москвы.

«Но именно русские просят об этой встрече. Я думаю, что это важное заявление с их стороны», — сказал спецпосланник в интервью CNBC.

Уиткофф также утверждал, что работа над 20-пунктным планом завершена более чем на 90%. Одной из основных тем переговоров может стать позиция Украины. Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский сдерживает мирный процесс, заявил: «Здесь мы можем согласиться. Действительно, это так». В Кремле считают, что украинским властям пора брать на себя ответственность за решения.