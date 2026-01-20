Европа ругается с Трампом, а планы с Зеленским отменили. Что случилось на форуме в Давосе

Зеленский уже согласился провести на Украине президентские выборы Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

20 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Результаты первого дня оказались многосторонними: во-первых, на форуме обсуждали США, во-вторых, почти не обсуждали Украину.

Как пишет издание Axios, изначально на форуме должны были встретиться президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский. Предполагалось, что они подпишут план по восстановлению Украины после конфликта. Однако подписание плана было отменено.

Зеленский на форуме и вовсе не появился. Источники издания Politico сообщили, что тот «очень хотел» личной встречи с Трампом, однако с американской стороны такого желания не было. Зеленский, в свою очередь, написал, что решил остаться на Украине из-за сложной ситуации в энергетике страны.

На фоне форума стало известно, что Евросоюз и США приостановят ратификацию важного торгового соглашения. Договоренность о нем была достигнута еще в прошлом году. Однако, как пишет BBC, уже завтра Европарламент объявит о его приостановке. Таким образом ЕС ответит на угрозы Трампа ввести пошлины против стран, которым не нравится идея захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не принимать ответных мер из-за новых пошлин США.

«Я говорю всем: сядьте, сделайте глубокий вдох, не принимайте ответные меры», — цитирует министра ТАСС.