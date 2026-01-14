Битва за Гренландию: на какие меры готов пойти Трамп ради захвата острова — варианты развития событий

Трамп потребовал от Дании немедленно «убраться» из Гренландии Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно «убраться» из Гренландии. Об этом он написал в своем посте на странице в соцсети Truth Social.

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда (из Гренландии. — Прим. ред.), сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!» — говорится в посте.

Президент Соединенных Штатов сделал это резкое заявление всего за несколько часов до начала переговоров о судьбе острова между госсекретарем США Марко Рубио, вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и главами МИД Дании и Гренландии.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости установления контроля США над Гренландией. Американский лидер также рассматривает возможность покупки острова. Как пишет NBC News, за территорию в 800 тысяч квадратных миль глава Белого дома планирует заплатить от 500–700 миллиардов долларов.

По данным источников издания, такая сумма сопоставима с крупнейшими оборонными программами страны, что вызвало обеспокоенность как в конгрессе США, так и среди европейских союзников.

Мирный захват острова — также одни из вариантов Белого дома. Власти Вашингтона намерены провести референдум в Гренландии, на котором местные жители высказались бы за или против присоединения к США. При этом, как сообщила газета Politico, американская сторона рассматривает возможность организации кампаний для влияния на население этой автономной территории Дании.

«Для президента Дональда Трампа и его ключевых помощников предпочтительный путь получения контроля над Гренландией состоит в том, чтобы подтолкнуть живущих там людей проголосовать на референдуме за присоединение к США», — отметил источник издания.

Из-за заявлений Трампа Министерство обороны Дании начало переброску военных и техники в Гренландию. Как сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio (DR), на остров уже прибыл передовой отряд, задача которого — подготовить инфраструктуру для размещения более крупных армейских подразделений.

Ранее во вторник датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах по наращиванию постоянного военного присутствия в регионе. Он также подтвердил, что в 2026 году в Гренландии запланированы масштабные учения с участием других стран НАТО.