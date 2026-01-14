Дания перебрасывает военных и технику в Гренландию, а Трамп объяснил, зачем хочет заполучить остров: что известно о борьбе за территорию

Трамп неоднократно заявлял о желании завладеть Гренландией Источник: Evan Vucci / AP Photo

Датское министерство обороны начало переброску военных и техники в Гренландию. Как сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio (DR), на остров уже прибыл передовой отряд, задача которого — подготовить инфраструктуру для размещения более крупных армейских подразделений.

Телеканал опубликовал фотографии военно-транспортного самолета Challenger, приземлившегося в понедельник в столице Гренландии Нууке. Официального подтверждения связи этого летательного аппарата с деятельностью передового отряда пока нет, а командование Вооруженных сил Дании воздерживается от комментариев.

Ранее во вторник датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах по наращиванию постоянного военного присутствия в регионе. Он также подтвердил, что в 2026 году в Гренландии запланированы масштабные учения с участием других стран НАТО.

Это решение следует рассматривать в контексте периодически звучащих из США заявлений о претензиях на остров. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывал идеи о его покупке или аннексии.

Сегодня Дональд Трамп объяснил для чего ему нужна Гренландия. По его словам, она необходима ради национальной безопасности, это важно для системы про «золотой купол», заявил президент США в соцсети Truth Social.

«Золотой купол» США — это проект по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников.

Он утверждает, что Штаты должны получить Гренландию при поддержке НАТО, иначе этот шаг якобы могут предпринять Россия или Китай. Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен допустить усиления конкурентов в стратегически арктическом регионе.

По мнению Трампа, военная эффективность НАТО напрямую зависит от мощи США, значительную часть которой он создал в свой первый президентский срок и продолжает наращивать.

Как стало известно Bloomberg, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт приведут в США на встречу в Белом доме и попытаются убедить американцев отказаться от притязаний на остров.

Они также планируют разузнать, какие намерения у администрации Трампа в отношении Гренландии. Не исключено, что Вашингтону предложат сделку по добыче полезных ископаемых.