НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

вос.

 759мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Политика Дания перебрасывает военных и технику в Гренландию, а Трамп объяснил, зачем хочет заполучить остров: что известно о борьбе за территорию

Дания перебрасывает военных и технику в Гренландию, а Трамп объяснил, зачем хочет заполучить остров: что известно о борьбе за территорию

США не намерены терпеть конкурентов

322
Трамп неоднократно заявлял о желании завладеть Гренландией | Источник: Evan Vucci / AP Photo Трамп неоднократно заявлял о желании завладеть Гренландией | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Трамп неоднократно заявлял о желании завладеть Гренландией

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Датское министерство обороны начало переброску военных и техники в Гренландию. Как сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio (DR), на остров уже прибыл передовой отряд, задача которого — подготовить инфраструктуру для размещения более крупных армейских подразделений.

Телеканал опубликовал фотографии военно-транспортного самолета Challenger, приземлившегося в понедельник в столице Гренландии Нууке. Официального подтверждения связи этого летательного аппарата с деятельностью передового отряда пока нет, а командование Вооруженных сил Дании воздерживается от комментариев.

Ранее во вторник датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах по наращиванию постоянного военного присутствия в регионе. Он также подтвердил, что в 2026 году в Гренландии запланированы масштабные учения с участием других стран НАТО.

Это решение следует рассматривать в контексте периодически звучащих из США заявлений о претензиях на остров. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно высказывал идеи о его покупке или аннексии.

Сегодня Дональд Трамп объяснил для чего ему нужна Гренландия. По его словам, она необходима ради национальной безопасности, это важно для системы про «золотой купол», заявил президент США в соцсети Truth Social.

«Золотой купол» США — это проект по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников.

Он утверждает, что Штаты должны получить Гренландию при поддержке НАТО, иначе этот шаг якобы могут предпринять Россия или Китай. Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен допустить усиления конкурентов в стратегически арктическом регионе.

По мнению Трампа, военная эффективность НАТО напрямую зависит от мощи США, значительную часть которой он создал в свой первый президентский срок и продолжает наращивать.

Как стало известно Bloomberg, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт приведут в США на встречу в Белом доме и попытаются убедить американцев отказаться от притязаний на остров.

Они также планируют разузнать, какие намерения у администрации Трампа в отношении Гренландии. Не исключено, что Вашингтону предложат сделку по добыче полезных ископаемых. 

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. С 1951 года действует Договор о защите Гренландии, согласно которому США взяли на себя обязательства по обороне острова.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гренландия Дания США Дональд Трамп Аннексия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
54 минуты
Неправильно он поступает... Ох, неправильно... Надо начинать с референдума жителей, они должны выразить свою волю на выход из состава своего государства, потом вновь избранная власть острова должна обратиться к нему за поддержкой, а чуть позже высказать желание вступить в состав Америки очередным штатом... Тогда можно будет уже и войска вводить, и всё остальное затевать... Но там, в Америке, президент у власти всего 4 года, максимум 8, а не как у нас 30 лет... На такую многоходовочку времени не хватит.
Гость
1 час
Эх, России бы такого лидера в трудные для страны времена. Уж он то бы точно дела наладил.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем