Новая угроза? Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе за свободу

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу. Об этом политик написал в соцсети Thruth Social.
«Иран возможно, как никогда прежде, стремится к свободе. США готовы помочь», — говорится в публикации.
Ранее Дональд Трамп грозил нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат гибнуть протестующие. Кроме того, в конце декабря 2025 года Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. По его словам, такие шаги могут повлечь жестокие меры.
Уже 13 дней в Иране идут протесты, которые начались из-за обвала национальной валюты и недовольства общества политическим строем. По данным правозащитной организации HRANA, в уличных столкновениях погибли 65 человек, включая 50 участников акций протеста. Еще 2300 человек задержаны.
Издание Times пишет, что в шести больницах Тегерана находятся не меньше 217 погибших от обстрелов. Также с 9 января по всей стране начались отключения интернета. Подробнее о том, как проходят протесты, рассказали в этом материале.