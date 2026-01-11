НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новая угроза? Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе за свободу

Новая угроза? Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе за свободу

Президент США уже неоднократно грозил стране ударами

98
Трамп не уточнил, о какой именно помощи идет речь | Источник: Evan Vucci / AP PhotoТрамп не уточнил, о какой именно помощи идет речь | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Трамп не уточнил, о какой именно помощи идет речь

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу. Об этом политик написал в соцсети Thruth Social.

«Иран возможно, как никогда прежде, стремится к свободе. США готовы помочь», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп грозил нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат гибнуть протестующие. Кроме того, в конце декабря 2025 года Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. По его словам, такие шаги могут повлечь жестокие меры.

Уже 13 дней в Иране идут протесты, которые начались из-за обвала национальной валюты и недовольства общества политическим строем. По данным правозащитной организации HRANA, в уличных столкновениях погибли 65 человек, включая 50 участников акций протеста. Еще 2300 человек задержаны.

Издание Times пишет, что в шести больницах Тегерана находятся не меньше 217 погибших от обстрелов. Также с 9 января по всей стране начались отключения интернета. Подробнее о том, как проходят протесты, рассказали в этом материале.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем