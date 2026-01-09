Трамп анонсировал новую военную операцию: кто следующий

Операция Трампа в Латинской Америке выходит на новый уровень Источник: Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп объявил о планах начать наносить наземные удары по наркокартелям в Мексике, заявив, что эти группировки фактически контролируют страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше», — сказал Трамп.

При этом он не назвал конкретных сроков начала таких операций. Американский президент охарактеризовал ситуацию в соседней стране.

«Картели контролируют Мексику. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», — добавил Трамп.

Эти заявления прозвучали на фоне ужесточения контроля со стороны Конгресса за действиями администрации президента в Латинской Америке. Сенат США проголосовал за продвижение резолюции, которая потребует от президента Трампа получить одобрение Конгресса для любых дальнейших военных действий против Венесуэлы.

Сенаторы указали, что захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и последующие заявления администрации о длительном контроле над страной и ее нефтяными ресурсами выходят за рамки первоначальных целей. Некоторые законодатели сочли ситуацию слишком масштабной, чтобы позволить президенту США действовать без Конгресса.

Важно отметить, что действующая резолюция касается только Венесуэлы и не распространяет свое действие на возможные операции в Мексике или других странах.

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум ранее решительно отвергла любые планы ввода американских войск на территорию ее страны. После ударов США по Венесуэле она заявила: «Мы категорически отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран». МИД Мексики также осудил эти удары как нарушение международного права.

Администрация Трампа ведет многомесячную кампанию против наркотрафика в регионе. С сентября 2025 года ВМС США наносили удары по судам у берегов Венесуэлы, подозреваемым в перевозке наркотиков. В ночь на 3 января 2026 года американские силы провели операцию в Каракасе, в результате которой были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена. Их доставили в США для суда по обвинениям, связанным с наркоторговлей.